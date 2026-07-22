Хегсет ответил, что неиспользованные средства уже предназначены для других приоритетов администрации президента Дональда Трампа, включая программу противоракетной обороны Golden Dome for America, разработку гиперзвукового оружия и другие оборонные проекты.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что Конгрессу необходимы «честные ответы и прямой разговор», и спросил о возможных последствиях на тот случай, если США прекратят свое присутствие в Ормузском проливе. Пит Хегсет и генерал Кейн не стали уточнять, может ли Иран после вывода американских войск ввести плату за проход судов через пролив, пишет AFP.

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