По данным КСИР, атаки осуществлены с применением крылатых ракет. Заявление пока не получило независимого подтверждения. Бахрейн сообщил, что перехватил несколько иранских ракет, однако не комментировал заявленные Тегераном повреждения. А в Иордании, по данным иранской стороны, на военной базе уничтожен истребитель F-15, стоявший в ангаре. Также утверждается, что силы КСИР поразили радар системы противовоздушной обороны.

В заявлении Тегерана говорится, что атаку осуществили в ответ на недавние авиаудары США по атомной электростанции Дарховин, которую Иран характеризует как невоенный объект, находящийся на стадии строительства.