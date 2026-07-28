В интервью австрийскому телеканалу ORF в воскресенье Багаи признал, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться посланиями, однако заявил, что действия американских военных разрушили условия для содержательных переговоров, и что непосредственным приоритетом Ирана остаются защита суверенитета и территориальной целостности.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Иран запросил переговоры «через посредников и напрямую», утверждая, что Тегеран готов к диалогу из-за военного давления, которому он подвергся.

«Мы ведём углублённые переговоры с Ираном, — сказал он. — Если они провалятся, мы вернёмся к широкомасштабной военной операции».