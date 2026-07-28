Иран заявил, что не позволит США решать, когда двум странам вести войну и заключать мир. Четверо суток подряд без обменов ударами вселяют надежду, что посредничество при участии Катара и Пакистана сможет оживить сорванное временное соглашение.
«Мы не позволим Соединённым Штатам определять время войны и мира», — заявил на еженедельном брифинге в понедельник официальный представитель МИД Эсмаил Багаи.
По его словам, любое решение о будущих переговорах будет основываться исключительно на национальных интересах Ирана, а Тегеран продолжит защищаться «столько, сколько потребуется».
В интервью австрийскому телеканалу ORF в воскресенье Багаи признал, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться посланиями, однако заявил, что действия американских военных разрушили условия для содержательных переговоров, и что непосредственным приоритетом Ирана остаются защита суверенитета и территориальной целостности.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Иран запросил переговоры «через посредников и напрямую», утверждая, что Тегеран готов к диалогу из-за военного давления, которому он подвергся.
«Мы ведём углублённые переговоры с Ираном, — сказал он. — Если они провалятся, мы вернёмся к широкомасштабной военной операции».
Он сообщил, что положительно отреагировал на просьбу посредников дать дипломатии ещё один шанс, но не намерен позволять переговорам тянуться бесконечно. «У меня достаточно времени», — сказал Трамп, настаивая при этом, что за последние две недели Иран «серьёзно пострадал».
Ормузский пролив остаётся ключевым рычагом давления
Несмотря на возобновившиеся дипломатические усилия, кризис вокруг Ормузского пролива остаётся нерешённым.
Багаи сообщил, что переговоры с Оманом по вопросу управления стратегическим морским проходом продолжаются, подчеркнув, что они строго двусторонние и не связаны с США.
«Ормузский пролив остаётся закрытым», — добавил он.
Заместитель председателя меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что любые договорённости с Оманом по поводу пролива не должны противоречить суверенитету Ирана и что Вашингтон не должен участвовать в обсуждении этого вопроса.
Он подчеркнул, что Иран не отступит от своей позиции по проливу, отметив, что решения относительно Ормуза в конечном счёте будут приниматься руководством страны и её народом.
Ормузский пролив, через который проходило около пятой части мировых объёмов торговли нефтью и газом до его фактического закрытия Ираном после начала войны 28 февраля, остаётся главным камнем преткновения на пути урегулирования.
Иран настаивает, что обладает «суверенными правами» над проливом и вправе определять разрешённые маршруты прохода судов. США, государства Персидского залива и большая часть международного сообщества отвергают такие претензии, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS). Тегеран подписал документ, но так и не ратифицировал его.
В КСИР сообщили, что перехвачены шесть судов, пытавшихся пройти по маршрутам, не одобренным иранскими властями. Их заставили развернуться после предупредительных выстрелов.
Центральное командование «Хатам аль-Анбия» также обвинило США, как оно выразилось, в незаконной морской блокаде путём угроз в адрес иранских торговых судов и нефтяных танкеров, действующих в территориальных водах Ирана.
Со своей стороны Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) заявило, что перенаправило 17 коммерческих судов, вывело из строя ещё два и высадило группы досмотра на два корабля для обеспечения соблюдения ограничений на судоходство.
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