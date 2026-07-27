Само по себе предупреждение EASA – это не жесткий запрет для всех авиакомпаний мира, а рекомендация, которую перевозчики оценивают с точки зрения собственной безопасности и страховки. Но крупные игроки авиарынка, как правило, ее не игнорируют, так как риски слишком велики.

В регионе надеялись на стабилизацию ситуации в связи с заключением мирного соглашения, однако Вашингтон и Тегеран продолжают конфликтовать из-за Ормузского пролива.