На Ближнем Востоке это восприняли как «сокрушительный удар для таких международных перевозчиков, как Emirates, Etihad и Qatar Airways, которые только-только оправились от кризиса марта и апреля».
Само по себе предупреждение EASA – это не жесткий запрет для всех авиакомпаний мира, а рекомендация, которую перевозчики оценивают с точки зрения собственной безопасности и страховки. Но крупные игроки авиарынка, как правило, ее не игнорируют, так как риски слишком велики.
В регионе надеялись на стабилизацию ситуации в связи с заключением мирного соглашения, однако Вашингтон и Тегеран продолжают конфликтовать из-за Ормузского пролива.
Некоторые международные авиакомпании, такие как British Airways и KLM, объявили о том, что не собираются летать на Ближний Восток как минимум до октября.
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