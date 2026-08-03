К участию в проектах по мониторингу медведей допускаются кандидаты, имеющие не менее трех лет опыта работы в проектах, включающих инвентаризацию природоохранных ценностей, анализ данных и оценку популяционных тенденций для видов млекопитающих (за исключением летучих мышей) или групп крупных хищников в бореальном биогеографическом регионе или регионе Балтийского моря.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 утра 21 августа.