Кандидат должен иметь опыт организации и координации полевых работ в районах с крупными популяциями хищников за последние три года, включая организацию сети отбора проб, сбор данных из различных источников информации и обеспечение контроля качества данных мониторинга.
К участию в проектах по мониторингу медведей допускаются кандидаты, имеющие не менее трех лет опыта работы в проектах, включающих инвентаризацию природоохранных ценностей, анализ данных и оценку популяционных тенденций для видов млекопитающих (за исключением летучих мышей) или групп крупных хищников в бореальном биогеографическом регионе или регионе Балтийского моря.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 утра 21 августа.
Мониторинг медведей проводился исследователями из Латвийского государственного лесотехнического института «Силава» в период с 2023 по 2025 год.
По открытым данным сейчас в Латвии обитает примерно 190 бурых медведей, популяция которых за последние годы заметно выросла с нескольких единичных особей.
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