Исследователи эстонского Университета естественных наук выяснили, что поверхность низко подстриженной травы в жаркие дни нагревается в среднем более чем до +40 градусов. По температуре такой газон уступает лишь голой земле, крышам и асфальту.
При этом высокая нескошенная трава оставалась почти на семь градусов прохладнее.
Учёные изучали частные сады Тарту во время волны жары. Над участками запускали дроны с тепловизорами и специальными камерами, которые позволяли увидеть, где скапливается тепло, а какие поверхности, наоборот, охлаждают пространство.
Измерения проводились в дни, когда температура воздуха превышала +27 градусов.
Результат оказался особенно заметным при сравнении разных типов зелёных насаждений.
Самыми прохладными были деревья и кустарники. Температура их поверхности держалась примерно на уровне +31 градуса.
Высокая трава тоже значительно меньше нагревалась, чем коротко подстриженный газон.
Причина заключается не только в тени.
Растения испаряют воду через листья, благодаря чему охлаждают окружающий воздух. Чем меньше зелёной поверхности остаётся после стрижки, тем слабее работает этот естественный кондиционер.
Через короткую траву солнечные лучи легче достигают почвы и нагревают её. Частое использование газонокосилки также может уплотнять грунт, из-за чего он хуже удерживает влагу.
Высокая трава действует иначе. Она закрывает почву от солнца, сохраняет больше влаги и продолжает активно испарять воду.
Особенно заметным охлаждающее действие деревьев и кустарников оказалось в районах, где зелени в целом немного.
Исследование показало, что температура в городе зависит не только от больших парков. Значение имеют и тысячи частных садов, дворов и небольших участков.
Один коротко подстриженный газон вряд ли изменит погоду. Но если во всём районе траву регулярно срезают почти до земли, во время жары такая территория может нагреваться значительно сильнее.
Поэтому идеальная зелёная «щётка» перед домом не всегда является самым экологичным вариантом. Иногда немного запущенный сад оказывается прохладнее, чем образцовый газон.
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