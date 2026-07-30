Через короткую траву солнечные лучи легче достигают почвы и нагревают её. Частое использование газонокосилки также может уплотнять грунт, из-за чего он хуже удерживает влагу.

Высокая трава действует иначе. Она закрывает почву от солнца, сохраняет больше влаги и продолжает активно испарять воду.

Особенно заметным охлаждающее действие деревьев и кустарников оказалось в районах, где зелени в целом немного.