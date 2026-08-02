Полное солнечное затмение будет наблюдаться в Гренландии, Исландии, на севере России и в Испании. В Латвии затмение будет частичным (80% солнечного диска закроет Луна) и совпадёт с закатом.

Особенно впечатляющим будет полное затмение в Испании, где Солнце полностью спрячется за Луной, когда та будет опускаться за горизонт.