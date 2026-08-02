Это первое полное затмение, которое произойдёт в Европе с 1999 года.
Полное солнечное затмение будет наблюдаться в Гренландии, Исландии, на севере России и в Испании. В Латвии затмение будет частичным (80% солнечного диска закроет Луна) и совпадёт с закатом.
Особенно впечатляющим будет полное затмение в Испании, где Солнце полностью спрячется за Луной, когда та будет опускаться за горизонт.
В Риге максимум затмения ожидается около 20:55, когда Солнце будет стоять низко над горизонтом. В этот момент закат, предположительно, приобретёт необычный серебристый оттенок.
Астрономы напоминают: даже во время частичного затмения нельзя смотреть на Солнце без специальных защитных очков.
Допустимые средства для безопасного наблюдения:
— сертифицированные очки ISO 12312-2;
— камера-обскура (её можно сделать самому из картонной коробки);
— телескоп с солнечным фильтром;
— фотоаппарат со специализированным ND-фильтром.
Желающие увидеть полное солнечное затмение могут посетить Исландию (запад и север острова), где оно будет видно ранним вечером, и Испанию (северо-запад и центр страны, а также небольшой уголок Португалии) — там оно произойдёт непосредственно перед закатом и представится уникальная возможность увидеть «чёрное солнце» над океаном.
Полная фаза затмения в этих местах продлится меньше 2 минут. Наибольшая её длительность прогнозируется на севере России, но добраться туда будет весьма непросто.
В Латвии тоже ожидается впечатляющее зрелище: Солнце будет выглядеть как большой тёмный серп, над горизонтом — особенно фотогенично, а слабый свет создаст впечатляющую атмосферу.
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