Кроме того, Санкт-Петербург был обозначен как Ленинград, Германия и Россия изображены как соседние страны, а Норвегия показана в виде острова.

Как отметил представитель AHHAA Карл Кристиан Нойфелд, ручки были заказаны у посредника из Германии, поэтому не было оснований ожидать столь серьезных фактических ошибок географического и политического характера.