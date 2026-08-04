На этих глобусах страны Балтии и Украина были закрашены красным цветом и обозначены как часть российской территории.
Кроме того, Санкт-Петербург был обозначен как Ленинград, Германия и Россия изображены как соседние страны, а Норвегия показана в виде острова.
Как отметил представитель AHHAA Карл Кристиан Нойфелд, ручки были заказаны у посредника из Германии, поэтому не было оснований ожидать столь серьезных фактических ошибок географического и политического характера.
Представитель AHHAA сообщил, что посетители заметили ошибку, и ручки уже сняты с продажи.
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