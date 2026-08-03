Пожарный Ренарс Железкинс напомнил, что во время одного из крупнейших пожаров последних лет в Латвии — на болоте Стиклу в 2018 году — выгорело около 1300 гектаров. В Португалии площадь отдельных пожаров может достигать нескольких десятков тысяч гектаров.
По словам Матисса Рубулиса, латвийские спасатели размещались на двух базах и вместе с португальскими подразделениями выезжали на тушение нескольких крупных пожаров. В отдельных местах огонь распространялся со скоростью до шести километров в час.
Дополнительную опасность создавали деревья, поваленные штормами. Высохшие стволы и ветки становились топливом для пламени и ускоряли его продвижение.
Методы тушения в Латвии и Португалии во многом схожи, однако португальские спасатели значительно активнее используют авиацию. Самолёты и вертолёты необходимы в районах, куда сложно добраться наземной технике.
Латвийская команда подавала воду, создавала противопожарные полосы и выполняла другие задачи по локализации огня. По данным TV3, латвийские пожарные отправляются помогать Португалии уже четвёртый год подряд.
В Государственной пожарно-спасательной службе отмечают, что такие миссии дают опыт управления крупными чрезвычайными ситуациями, в которых одновременно задействованы сотни людей, десятки единиц техники и авиация.
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