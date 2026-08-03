По словам Матисса Рубулиса, латвийские спасатели размещались на двух базах и вместе с португальскими подразделениями выезжали на тушение нескольких крупных пожаров. В отдельных местах огонь распространялся со скоростью до шести километров в час.

Дополнительную опасность создавали деревья, поваленные штормами. Высохшие стволы и ветки становились топливом для пламени и ускоряли его продвижение.