Поскольку ранее ведомства несколько раз проводили проверки и не выявили возможных угроз безопасности со стороны Heinemann, Министерство обороны намерено выяснить обстоятельства сотрудничества компании с управляющим магазином в Рукле – другой немецкой компанией Gratus.
Такой же магазин планируется открыть и в военном городке в Руднинкай, где разместится немецкая бригада.
Как сообщили BNS в Минобороны, деятельность магазина регламентируется международным договором, ратифицированным парламентами Литвы и Германии, а подобные торговые точки являются обычной практикой на базах зарубежных военных миссий НАТО.
Магазин работает в контейнере, и делать покупки в нем могут только служащие в Рукле военные Бундесвера и Боевой группы передовых сил НАТО из других стран. Здесь они могут приобрести сигареты, безалкогольные напитки, подарки и военные сувениры, немного парфюмерии, лекарства для повседневного использования и другие товары.
«Еще до принятия решения о дислокации немецкой бригады в Литве в Рукле уже работал такой магазин для Боевой группы батальона передовых сил НАТО, основу которой составляли вооруженные силы Германии», – отметили в министерстве в комментарии для BNS.
По данным Минобороны, литовские военные не могут им пользоваться, однако они могут посещать подобные торговые точки во время миссий в других странах.
Министерство подтвердило, что Бундесвер выразил потребность в таком магазине и в Руднинкай: «Планируется, что там будет создана необходимая для него инфраструктура».
ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ ДЛЯ ВОЕННЫХ – HEINEMANN
По утверждению министерства, Бундесвер управляет основанным в 2017 году магазином через специально созданную немецкой компанией Gratus литовскую дочернюю компанию Gratus Lithuania.
На своем сайте Gratus позиционирует себя как компанию интегрированных логистических и сервисных решений, предоставляющую комплексные услуги по логистике, снабжению и управлению инфраструктурой, в основном для клиентов в секторе безопасности и обороны.
Она сотрудничает с оператором магазинов Duty Free в аэропортах Литвы Heinemann – последняя сообщила BNS, что поставляет в Руклу товары для военных и консультирует по вопросам розничной торговли.
«Gratus является дистрибьюторским клиентом Gebr. Heinemann и получает от компании товары для своего магазина в Рукле. Это сотрудничество также включает консультации и обмен опытом в сфере розничной торговли, а также знаниями об ассортименте и продуктах», – указала Heinemann в комментарии для BNS.
В апреле этого года Отдел расследований LRT выяснил, что Gebr. Heinemann поставляет предметы роскоши в магазины режима белорусского лидера Александра Лукашенко. В конце 2024 года LRT сообщило, что компания поставляла такие товары и в Россию.
Сама компания пояснила, что бизнес беспошлинной торговли Heinemann отделен от деятельности по поставке товаров, компания соблюдает санкции против России и Беларуси и не несет ответственности за выбор клиентов – производителей товаров различных брендов – в какие страны должна поставляться их продукция.
Бывший глава компании Lietuvos oro uostai («Литовские аэропорты, LTOU) Симонас Барткус ранее говорил, что из-за Heinemann LTOU дважды обращались в правительственную комиссию по проверке стратегических сделок, которая дала немецкой компании зеленый свет.
Между тем Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне, рассматривавший в июне соответствие работающих в литовских аэропортах компаний интересам национальной безопасности, не выявил никаких угроз безопасности со стороны Heinemann и управляемой ею компании Travel Retail Vilnius.
Председатель комитета Римантас Синкявичюс тогда утверждал BNS, что после проведения расследования было констатировано, что компания выполняет рекомендации правительственной комиссии по проверке сделок стратегических предприятий, и не было найдено «ничего плохого», что позволило бы приостановить ее деятельность.
Тогда же член комитета, представитель оппозиционных консерваторов Лауринас Касчюнас обещал изыскать способы воспрепятствовать работе в аэропортах и на других важных для национальной безопасности Литвы объектах компаний, у которых есть торговые связи с Россией и Беларусью.
В свою очередь, Минобороны сообщило BNS о намерении выяснить обстоятельства сотрудничества Heinemann с управляющим магазином для военнослужащих в Рукле и взвесить возможность повторной проверки компании на соответствие интересам национальной безопасности.
Находящийся в настоящее время в отпуске министр обороны Робертас Каунас пока не смог прокомментировать ситуацию, но сказал, что поинтересуется ею.
«Я воздержусь от комментариев, так как нужно просто собрать информацию. Когда вернусь к работе, посмотрим. Если расследование было проведено и ответственные за государственную безопасность ведомства не выявили никаких нарушений (в связи с деятельностью Heinemann в аэропортах – BNS), как я понимаю, эта компания может работать в Литве», – сказал BNS Каунас.
«В данном конкретном случае у меня недостаточно информации, чтобы сказать, что следует делать, а чего не следует», – отметил он на прошлой неделе.
ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРОДАЮТСЯ ДЕШЕВЛЕ
Магазины для военного персонала (англ. post exchange shop) работают в различных воинских частях НАТО, в них военные могут приобрести некоторые товары дешевле, чем в обычных магазинах, благодаря применению таможенных или частичных налоговых льгот – по принципу, аналогичному магазинам Duty Free в аэропортах.
Представители Бундесвера сообщили BNS, что такие магазины на военных базах являются обычной частью мер по поддержанию морального духа, благополучия и отдыха солдат, выполняющих международные миссии, и особенно распространены в армиях НАТО.
По словам служившего в Афганистане полковника запаса Гинтараса Багдонаса, эти магазины очень удобны для военных, выполняющих миссии за рубежом – им не нужно ездить в города, так как все необходимые товары можно приобрести по месту службы.
По его словам, помимо повседневных бытовых товаров, в них также могут продаваться военная обувь, ремни и другие универсальные элементы униформы, которые изнашиваются.
«Они обычно находятся в районах миссий, это очень удобно. Например, в Афганистане, где я пробыл 21 месяц, других возможностей особо и нет – афганский рынок или лететь в Дубай. Там есть все ходовые, самые важные товары», – сказал BNS Багдонас.
«Понятно, что там дешевле, чем в нормальном магазине, потому что снимаются какие-то налоги», – добавил он.
По словам офицера запаса, в Европе такие магазины наиболее распространены на базах, где служат американцы.
По словам Багдонаса, это важная часть службы военных, находящихся за рубежом.
«Солдат посвящает себя полностью профессионально, даже более чем профессионально: нельзя нигде больше работать, нельзя состоять в профсоюзах, 24 часа в сутки государство может тебя использовать в случае необходимости. Поэтому предоставляются такие льготы», – сказал Багдонас.
Передовые силы НАТО дислоцируются в Литве с начала 2017 года.
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