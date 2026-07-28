Магазин работает в контейнере, и делать покупки в нем могут только служащие в Рукле военные Бундесвера и Боевой группы передовых сил НАТО из других стран. Здесь они могут приобрести сигареты, безалкогольные напитки, подарки и военные сувениры, немного парфюмерии, лекарства для повседневного использования и другие товары.

«Еще до принятия решения о дислокации немецкой бригады в Литве в Рукле уже работал такой магазин для Боевой группы батальона передовых сил НАТО, основу которой составляли вооруженные силы Германии», – отметили в министерстве в комментарии для BNS.

По данным Минобороны, литовские военные не могут им пользоваться, однако они могут посещать подобные торговые точки во время миссий в других странах.