После обсуждения ситуации с руководством Государственной полиции принято решение ввести ряд изменений. В частности, перед началом рабочего дня полицейские будут проходить проверку на алкоголь, особенно те сотрудники, которые во время службы носят оружие или управляют служебным транспортом.
Кроме того, в отношении руководства Южнокурземского участка начата служебная проверка, которая может привести к кадровым изменениям.
Также руководителям подразделений поручат уделять больше внимания состоянию подчиненных. Сотрудников, у которых могут быть признаки злоупотребления алкоголем, планируется направлять на углубленные проверки, чтобы своевременно предотвратить риски как для службы, так и для самих полицейских.
Домбрава подчеркнул, что большинство сотрудников полиции добросовестно выполняют свою работу и обеспечивают безопасность общества. По его словам, изменения необходимы для того, чтобы отдельные инциденты не подрывали авторитет всей Государственной полиции.
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