Кроме того, в отношении руководства Южнокурземского участка начата служебная проверка, которая может привести к кадровым изменениям.

Также руководителям подразделений поручат уделять больше внимания состоянию подчиненных. Сотрудников, у которых могут быть признаки злоупотребления алкоголем, планируется направлять на углубленные проверки, чтобы своевременно предотвратить риски как для службы, так и для самих полицейских.