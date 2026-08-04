Проект реализует компания Vianova при поддержке Latvijas valsts ceļi. Его цель — разработать асфальтобетонные смеси с меньшим углеродным следом, которые по своим эксплуатационным качествам не уступают традиционному покрытию.
Экспериментальный участок длиной 600 метров оборудован на левой проезжей части шоссе. Старое покрытие сняли на глубину десять сантиметров, после чего уложили шестисантиметровый связующий и четырехсантиметровый верхний слои. Новый асфальт использован только на правой полосе, по которой проходит основная часть грузового транспорта.
Участок выбрали из-за высокой нагрузки и состояния покрытия. В 2025 году интенсивность движения здесь превышала 40 000 автомобилей в сутки, примерно каждый восьмой из них был грузовым.
«Экспериментальный участок позволит оценить долговечность этих решений в реальных условиях эксплуатации. Устойчивость в дорожном строительстве всегда должна подтверждаться доказанной эффективностью», — заявил руководитель производственного отдела Vianova Роландс Изакс.
Строитель предоставит на экспериментальное покрытие стандартную трехлетнюю гарантию. Проект не финансируется из государственного бюджета.
В 2024 году на этом же шоссе уже уложили экспериментальную смесь, в которой часть битума заменили лигнином. Пока дефектов, связанных с этой добавкой или содержанием переработанного асфальта, не выявлено, однако наблюдение продолжат в течение нескольких лет.
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