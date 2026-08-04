Экспериментальный участок длиной 600 метров оборудован на левой проезжей части шоссе. Старое покрытие сняли на глубину десять сантиметров, после чего уложили шестисантиметровый связующий и четырехсантиметровый верхний слои. Новый асфальт использован только на правой полосе, по которой проходит основная часть грузового транспорта.

Участок выбрали из-за высокой нагрузки и состояния покрытия. В 2025 году интенсивность движения здесь превышала 40 000 автомобилей в сутки, примерно каждый восьмой из них был грузовым.