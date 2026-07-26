В феврале нынешнего года Минсообщения открыло доступ для публичного обсуждения и последующего согласования в правительстве к информационному докладу, который предусматривает к 30 сентября в Латвии видоизменить и скорректировать дорожные указатели на Россию и Белоруссию.
«Об этом докладе несколько недель назад мы напомнили новому бюро премьера», — подчеркнул Козловскис.
Теперь только от бюро премьер-министра зависит, когда доклад будет включён в повестку дня Госканцелярии.
«Ясно, что там будут расходы, но мы готовы это сделать. Я в настоящее время не вижу необходимости в указателях в этом направлении. Это ненужно. Может быть, в далёком-далёком будущем», — считает министр.
Судя по информации на портале правовых актов, доклад подан на рассмотрение в правительство и уже согласован с Минобороны, МИД, Минфином, Минюстом, Минрегионразвития, Госканцелярией и Союзом самоуправлений Латвии.
В докладе говорится, что дальнейшие действия предусматривают усовершенствование системы дорожных знаков и указателей без выхода за пределы имеющегося в наличии финансирования, при постепенном внедрении разного рода решений, в том числе частичной коррекции, замены отдельных дорожных знаков или улучшения указателей маршрутов с использованием дорожной нумерации и обозначений европейского значения.
Отдельным протокольным решением заседания Кабмина будет оформлен призыв к самоуправлениям, чтобы те запланировали принятие этой меры. В приоритете — дорожные знаки, которые устарели или которые возможно заменить в рамках программ по ремонту дорог либо в процессе дорожного строительства до 30 сентября с.г.
По информации Latvijas valsts ceļi (LVC), всего на государственных автодорогах страны выявлено 235 дорожных указателей и информационных дорожных знаков, на которых указаны названия населённых пунктов в России и Белоруссии.
Общие затраты на частичную коррекцию больших указателей, включающих названия нескольких пунктов назначения, и полную замену других указателей могут достичь приблизительно 120 тысяч евро с НДС. Сюда входят возможные дополнительные асходы, связанные с изменением организации дорожного движения, обеспечением дополнительных схем движения и проведением работ в условиях интенсивного движения.
При этом имеет место технический риск, связанный с частичной коррекцией дорожных знаков, то есть закрашиванием или заклеиванием отдельных названий. Из-за этого отражающая поверхность может стать неравномерной, особенно в тёмное время суток, ухудшится восприятие дорожных знаков, что может отрицательно повлиять на безопасность движения, признают в министерстве.
Министерство также напомнило, что в муниципальных дорожных сетях тоже есть дорожные знаки и указатели, подлежащие коррекции и замене. В частности, на территории Риги их обнаружилось 78.
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