«Ясно, что там будут расходы, но мы готовы это сделать. Я в настоящее время не вижу необходимости в указателях в этом направлении. Это ненужно. Может быть, в далёком-далёком будущем», — считает министр.

Судя по информации на портале правовых актов, доклад подан на рассмотрение в правительство и уже согласован с Минобороны, МИД, Минфином, Минюстом, Минрегионразвития, Госканцелярией и Союзом самоуправлений Латвии.

В докладе говорится, что дальнейшие действия предусматривают усовершенствование системы дорожных знаков и указателей без выхода за пределы имеющегося в наличии финансирования, при постепенном внедрении разного рода решений, в том числе частичной коррекции, замены отдельных дорожных знаков или улучшения указателей маршрутов с использованием дорожной нумерации и обозначений европейского значения.