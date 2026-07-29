Здесь будет построена отделенная от автомобильного и пешеходного движения велодорожка протяженностью около 1,1 км. Она станет частью веломаршрута «Центр — Кенгарагс — Румбула — Дарзини», общая протяженность которого от Вантового моста до микрорайона Дарзини составляет примерно 14 км.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе строительные работы пройдут на участке от Каменного до Железнодорожного моста, где предусмотрено создание физически отделенной велодорожки. На участке от Вантового до Каменного моста движение велосипедистов будет организовано путем внесения изменений в организацию дорожного движения и нанесения дорожной разметки.