Работы будут вестись на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста.
Здесь будет построена отделенная от автомобильного и пешеходного движения велодорожка протяженностью около 1,1 км. Она станет частью веломаршрута «Центр — Кенгарагс — Румбула — Дарзини», общая протяженность которого от Вантового моста до микрорайона Дарзини составляет примерно 14 км.
Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе строительные работы пройдут на участке от Каменного до Железнодорожного моста, где предусмотрено создание физически отделенной велодорожки. На участке от Вантового до Каменного моста движение велосипедистов будет организовано путем внесения изменений в организацию дорожного движения и нанесения дорожной разметки.
Проект также предусматривает изменения в пешеходной инфраструктуре. У Каменного моста со стороны улицы Калькю появится новый пешеходный переход. Кроме того, на участке набережной между Каменным и Железнодорожным мостами планируется обновить покрытие променада, заменив существующую бетонную брусчатку гранитными плитами.
Как отмечают в Рижской думе, реализация проекта обеспечит непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старым городом, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной Генерала Радзиньша.
Как сообщалось, на реализацию проекта из бюджета Риги выделено 1 285 709 евро.
Ожидается, что строительные работы завершатся в течение четырех месяцев после их начала.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.