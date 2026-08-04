Когда слышишь слово «СДВГ», чаще всего представляешь непоседливого ребенка, который не может усидеть на месте. Но на самом деле синдром проявляется гораздо разнообразнее. Это и подросток, постоянно витающий в облаках, и взрослый, который не умеет ждать своей очереди, регулярно опаздывает, делает импульсивные покупки, бесконечно откладывает дела и редко доводит их до конца. Это может быть очень разговорчивый человек, которому трудно остановиться, или тот, кто не способен сдержать вспышки гнева. Постоянное внутреннее беспокойство и жажда новых впечатлений тоже могут быть проявлениями СДВГ.
Не болезнь, а особенность мозга
СДВГ обычно начинают диагностировать с шести лет. Чаще всего диагноз получают гиперактивные мальчики — их поведение сложно не заметить. А вот у подростков нередко преобладает другая форма синдрома — невнимательность и рассеянность. Именно поэтому многие девочки, которые не бегают по классу, а просто забывчивы, мечтательны и ранимы, годами остаются без диагноза. Во взрослом возрасте СДВГ выявляют у мужчин и женщин примерно одинаково часто.
Важно понимать: СДВГ — это не болезнь, которой можно заразиться и которую можно полностью вылечить. Это врожденная особенность работы мозга. Она проявляется повышенной отвлекаемостью, невнимательностью и импульсивностью.
Из-за этого окружающие часто принимают проявления СДВГ за плохое воспитание, избалованность или лень. Разбросанные вещи, недоделанные проекты, привычка перебивать собеседника выглядят как недостатки характера, хотя на самом деле связаны с особенностями работы мозга.
При этом последствия могут быть очень серьезными. Помимо сложностей с учебой, работой и отношениями человек с детства слышит в свой адрес: «лентяй», «безрукий», «грубиян», «ничего доверить нельзя». С такой «поддержкой» трудно вырастить здоровую самооценку.
У детей нераспознанный СДВГ повышает риск зависимостей, ранней беременности, травм и переломов, вызванных импульсивными поступками. И дети, и взрослые с этим синдромом чаще действуют, не задумываясь о последствиях, поэтому вероятность правонарушений у них тоже выше.
Почему возникает СДВГ
Главная причина — наследственность. Речь идет не о случайных мутациях, а о генах, которые ребенок может получить как от матери, так и от отца.
Если СДВГ есть у одного из родителей, вероятность того, что синдром будет и у ребенка, составляет около 30%. Если у обоих родителей — уже примерно 70%.
При этом СДВГ может не проявляться в каждом поколении. Но если внимательно посмотреть семейную историю, почти всегда находится какой-нибудь «неугомонный дедушка», который никогда не сидел на месте.
Есть и еще одна закономерность: люди с СДВГ нередко выбирают себе партнеров с такими же особенностями. Поэтому семьи, где синдром есть сразу у нескольких членов, встречаются довольно часто.
Большую роль играет дофамин — вещество, которое помогает мозгу выделять главное и не отвлекаться на мелочи. В нейротипичном мозге незначительные сигналы быстро затухают, позволяя сосредоточиться на действительно важной задаче. При СДВГ из-за генетически обусловленного недостатка дофамина внимание постоянно перескакивает на любую мелочь, особенно если впереди скучная, но обязательная работа.
Есть и другие факторы, которые могут быть связаны с развитием СДВГ: тяжелые черепно-мозговые травмы, полное отсутствие эмоциональной поддержки и заботы в детстве, а также крайне выраженное недоедание.
А вот распространенный миф о том, что СДВГ вызывают гаджеты, не соответствует действительности. Смартфоны и планшеты могут ухудшать способность воспринимать длинные тексты или продолжительные видео, но причиной самого синдрома они не являются.
Как ставят диагноз
Если признаки СДВГ сохраняются у ребенка или взрослого не меньше полугода, стоит обратиться к врачу.
Диагноз ставит психиатр или психотерапевт. Он оценивает историю жизни человека, его жалобы и поведение во время приема. Если речь идет о ребенке, основная информация поступает от родителей. Дополнительно могут использоваться характеристики от учителей и специальные опросники.
Главная сложность заключается в том, что не существует одного симптома, который однозначно указывал бы на СДВГ. Ведь забыть ключи или отвлечься может каждый. Поэтому врачу важно увидеть всю картину целиком.
Что помогает при СДВГ
Первое и самое простое правило — полноценный сон. Иногда уже нормализация режима сна настолько снижает выраженность симптомов, что СДВГ из средней степени переходит в легкую.
Не менее важно дать выход гиперактивности. Если ребенок постоянно прыгает по дивану, возможно, ему действительно нужен небольшой батут. Во время занятий помогают балансировочные подушки для стула или фитнес-резинки, натянутые между передними ножками стула. Ребенок цепляется за них ногами, двигается и при этом меньше отвлекается.
Физическая активность по эффективности нередко сопоставима с медикаментозным лечением, которое при СДВГ тоже часто необходимо. Поэтому полезно регулярно чередовать умственную работу с движением.
Лучше выбирать виды спорта, где постоянно меняется обстановка: плавание, единоборства, скалолазание, танцы. А вот монотонные нагрузки с бесконечным повторением одинаковых движений подходят значительно хуже.
Подросткам старше 12 лет и взрослым помогают специальные тренинги, где учат планированию, организации времени, расстановке приоритетов и самомотивации.
Для детей младшего возраста основная работа идет с родителями. Им помогают создать дома и в школе понятную и удобную систему: использовать чек-листы, напоминания, подписывать полки и коробки, чтобы у ребенка было меньше поводов что-то потерять или забыть.
И наконец, самое важное правило: на людей с СДВГ практически не действуют крики и наказания. Иногда они дают мгновенный эффект, но в долгосрочной перспективе почти бесполезны.
Зато похвала действительно работает. Поддержка, улыбка, поощрение и признание успехов помогают гораздо лучше любого окрика.
И стоит помнить еще об одной особенности. СДВГ нередко идет рука об руку с высокой креативностью, любознательностью и творческими способностями. Так что вполне возможно, что за привычкой отвлекаться скрывается будущий талантливый художник, музыкант или изобретатель.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.