Важно понимать: СДВГ — это не болезнь, которой можно заразиться и которую можно полностью вылечить. Это врожденная особенность работы мозга. Она проявляется повышенной отвлекаемостью, невнимательностью и импульсивностью.

Из-за этого окружающие часто принимают проявления СДВГ за плохое воспитание, избалованность или лень. Разбросанные вещи, недоделанные проекты, привычка перебивать собеседника выглядят как недостатки характера, хотя на самом деле связаны с особенностями работы мозга.

При этом последствия могут быть очень серьезными. Помимо сложностей с учебой, работой и отношениями человек с детства слышит в свой адрес: «лентяй», «безрукий», «грубиян», «ничего доверить нельзя». С такой «поддержкой» трудно вырастить здоровую самооценку.