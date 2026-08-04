Еще один довод — сообщения американской разведки о том, что несколько сотрудников института заболели чем-то очень похожим на COVID еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как мир официально узнал о новой болезни. Сам по себе этот факт ничего не доказывает, но авторы доклада считают его важным косвенным обстоятельством.

Отдельная глава посвящена бывшему главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Авторы доклада утверждают, что он и его окружение активно поддерживали публикации, отстаивавшие естественное происхождение вируса, а также недостаточно открыто взаимодействовали с расследованием Конгресса. Под критику попали также организация EcoHealth Alliance, Национальные институты здравоохранения США и Всемирная организация здравоохранения. Более того, Минздрав США уже прекратил финансирование EcoHealth Alliance, а Министерство юстиции начало собственное расследование деятельности организации.

Интересно, что буквально на днях к версии о лабораторной утечке склонился и Ашиш Джа — человек, который во время президентства Джо Байдена координировал борьбу с пандемией. Он признал, что раньше считал наиболее вероятным естественное происхождение вируса, однако после знакомства с дополнительной информацией изменил свою точку зрения. При этом Джа специально подчеркнул: по его мнению, речь идет о случайной утечке, а не о создании вируса как биологического оружия.