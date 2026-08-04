Прошло несколько лет, и выяснилось любопытное обстоятельство. Версия, которую совсем недавно многие считали неприличной, сегодня уже обсуждается на самом высоком уровне. Белый дом опубликовал резюме выводов специального подкомитета Палаты представителей США, который пришел к выводу: наиболее вероятной причиной пандемии была случайная утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане. При этом речь идет именно о выводах конгрессменов и администрации США, а не о научном консенсусе.
Авторы доклада приводят сразу несколько аргументов. Во-первых, они обращают внимание на то, что все известные случаи COVID-19 ведут к одному первоначальному заражению людей. По их мнению, если бы вирус действительно перешел к человеку естественным путем, как это происходило при других подобных эпидемиях, следовало бы ожидать нескольких независимых случаев передачи от животных человеку. Здесь же, утверждают авторы доклада, мы видим только один исходный очаг.
Во-вторых, Белый дом вновь обращает внимание на деятельность Уханьского института вирусологии. Именно там много лет изучали коронавирусы летучих мышей, а часть исследований, по мнению авторов доклада, относилась к так называемым экспериментам по усилению свойств вирусов. При этом в документе утверждается, что подобные работы проводились при недостаточном уровне биологической безопасности.
Еще один довод — сообщения американской разведки о том, что несколько сотрудников института заболели чем-то очень похожим на COVID еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как мир официально узнал о новой болезни. Сам по себе этот факт ничего не доказывает, но авторы доклада считают его важным косвенным обстоятельством.
Отдельная глава посвящена бывшему главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Авторы доклада утверждают, что он и его окружение активно поддерживали публикации, отстаивавшие естественное происхождение вируса, а также недостаточно открыто взаимодействовали с расследованием Конгресса. Под критику попали также организация EcoHealth Alliance, Национальные институты здравоохранения США и Всемирная организация здравоохранения. Более того, Минздрав США уже прекратил финансирование EcoHealth Alliance, а Министерство юстиции начало собственное расследование деятельности организации.
Интересно, что буквально на днях к версии о лабораторной утечке склонился и Ашиш Джа — человек, который во время президентства Джо Байдена координировал борьбу с пандемией. Он признал, что раньше считал наиболее вероятным естественное происхождение вируса, однако после знакомства с дополнительной информацией изменил свою точку зрения. При этом Джа специально подчеркнул: по его мнению, речь идет о случайной утечке, а не о создании вируса как биологического оружия.
Впрочем, ставить точку в этой истории пока рано. Многие вирусологи и сегодня считают наиболее вероятной естественную передачу вируса от животных человеку. Прямых доказательств ни одной из версий пока нет. Поэтому правильнее говорить не о том, что вопрос уже закрыт, а о том, что гипотеза, которую еще недавно было почти неприлично даже обсуждать, сегодня стала предметом официальных расследований и вполне серьезной научной и политической дискуссии.
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