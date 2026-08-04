ЦНМ является одной из стратегически наиболее важных структур больницы, на которую недавно обратил внимание и глава правительства Андрис Кулбергс, обсуждая с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери проблему очередей бригад скорой помощи у дверей ЦНМ.
Одной из причин, почему время от времени возникает такая ситуация, является то, что центру не хватает медиков.
«Большинство работающих в центре медиков — несертифицированные врачи: стажеры и резиденты. Нехватка у них знаний и опыта, а также неконтролируемый поток пациентов затрудняют эффективный уход за больными. Закон о лечении запрещает несертифицированным врачам работать без надзора сертифицированного врача», — сообщали врачи руководству больницы о ситуации в ЦНМ несколько лет назад.
В письме были перечислены все проблемы в работе центра, которые долго не решаются, что, по мнению сотрудников, угрожает безопасности пациентов.
Медики также актуализировали вопрос о грубом обращении тогдашнего заместителя руководителя центра Робертса Фурманиса с коллегами.
Сотрудники ЦНМ обращались с заявлением в этическую комиссию больницы по поводу неприятных ситуаций, которые создавало неприемлемое отношение Фурманиса к коллегам.
Как рассказали отдельные медики, на должности руководителя центра Фурманис не изменил своего отношения к сотрудникам, и это являлось одной из причин, почему медики не стремились работать в ЦНМ.
(Latvijas Avīze)
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