Одной из причин, почему время от времени возникает такая ситуация, является то, что центру не хватает медиков.

«Большинство работающих в центре медиков — несертифицированные врачи: стажеры и резиденты. Нехватка у них знаний и опыта, а также неконтролируемый поток пациентов затрудняют эффективный уход за больными. Закон о лечении запрещает несертифицированным врачам работать без надзора сертифицированного врача», — сообщали врачи руководству больницы о ситуации в ЦНМ несколько лет назад.