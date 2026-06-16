Резкое падение цен на нефть: соглашение США и Ирана готово к подписанию

Комментаторы и эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма по поводу этой новости, поскольку детали соглашения не ясны, по крайней мере, публично, и меморандум о взаимопонимании станет лишь началом более детальных 60-дневных переговоров между двумя странами по иранским ядерным материалам, санкциям и другим деталям окончательного соглашения. Н

ет никакой гарантии, что эти переговоры будут успешными. Эксперты также подчеркивают, что для восстановления мирового нефтяного рынка до довоенного уровня потребуется как минимум несколько месяцев.

Кроме того, некоторые объекты нефтетранспортной инфраструктуры в странах Персидского залива были повреждены иранскими беспилотниками и ракетными ударами.

Лидеры многих стран мира и международных организаций приветствовали соглашение, призывая к его полному выполнению и открытию Ормузского пролива.

Посредники США и Ирана подпишут соглашение в пятницу.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил в понедельник вечером на платформе "X", что после интенсивных переговоров между США и Ираном достигнуто соглашение. Обе стороны заявили о "немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан".

Он также добавил, что официальная церемония подписания соглашения состоится в Швейцарии 19 июня, и поблагодарил Катар, Саудовскую Аравию и Турцию за их участие в достижении соглашения.

Сразу после этого президент США Дональд Трамп написал на своей платформе "Truth Social": "Соглашение с Исламской Республикой Иран достигнуто. Соответственно, я объявляю Ормузский пролив открытым для беспошлинного судоходства и одновременно объявляю о немедленном снятии военно-морской блокады Ирана со стороны США. Корабли мира, заводите моторы! Пусть нефть течет!"

Иранское государственное телевидение также объявило о соглашении. Ведущий новостей сказал, что "Соединенные Штаты были вынуждены подписать соглашение о прекращении войны с Исламской Республикой Иран и фронтом сопротивления".

Иранские СМИ назвали соглашение победой Ирана. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибальди также подтвердил соглашение.

Вооруженные силы Ирана тоже представили соглашение как победу Ирана, заявив, что иранский народ вместе с вооруженными силами страны, поддерживаемыми Тегераном ополченцами и союзниками в регионе показали Соединенным Штатам и Израилю, что у них "нет иного выбора, кроме как признать поражение и сдаться".

(Diena)