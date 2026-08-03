Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 5,16 %, до 83,39 доллара за баррель, тогда как американская нефть WTI с поставкой в сентябре подешевела почти на 6 %, до 79,66 доллара за баррель.
Котировки нефти пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что в течение дня начнутся новые переговоры с Ираном, что несколько сняло опасения по поводу возможных перебоев с поставками.
Дополнительное давление на цены оказало решение Саудовской Аравии, России и ещё пяти ключевых участников альянса ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье увеличить добычу нефти с сентября на 188 тыс. баррелей в сутки на фоне сбоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.
«Семь участвующих стран приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки», — говорится в их совместном заявлении.
Такой рост добычи, о котором договорились ключевые страны расширенного альянса ОПЕК+, аналитики в целом ожидали.
«ОПЕК+ завершил процесс снятия добровольных ограничений добычи. Следующая задача — управление возможным профицитом, который может появиться по мере нормализации экспортных поставок», — заявил аналитик Rystad Energy Хорхе Леон.
При этом он предупредил, что принятое решение «мало что меняет в краткосрочной перспективе, поскольку (пролив) Ормуз по-прежнему сильно ограничен. Реальное влияние на рынок проявится, когда возобновятся нормальные экспортные потоки».
Странам Персидского залива удаётся с трудом наращивать экспорт из-за фактического паралича судоходства в Ормузском проливе, организованного Ираном во время войны на Ближнем Востоке, — несмотря на кратковременный рост перевозок после подписания в июне меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
Многие страны ОПЕК+ не в состоянии добывать столько нефти, сколько предусматривают их официальные квоты, из-за «снижения производственных мощностей», поэтому повышение целевых показателей всё меньше влияет на реальную ситуацию, отметил аналитик UBS Джованни Стауново.
Впереди возможная пауза
Сентябрьское увеличение добычи, о котором договорились страны ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, завершает отмену второго из трёх пакетов сокращений, введённых организацией.
«Завершив кампанию по восстановлению добычи, ОПЕК+ не имеет особых стимулов спешить с новыми изменениями объёмов поставок. Наш базовый сценарий предполагает паузу в четвёртом квартале, пока группа готовится к переговорам по квотам на 2027 год», — сказал Леон из Rystad Energy.
«Пока геополитика скрывает реальные масштабы роста предложения. Они станут гораздо очевиднее, когда экспортные потоки нормализуются», — добавил он.
При этом остаётся непонятным, когда группа действительно сможет нарастить объёмы добычи. Ряд стран, в том числе Ирак, уже заявили о желании существенно увеличить производство.
Россия, напротив, сталкивается с регулярными атаками украинских беспилотников на её нефтяную инфраструктуру, что сдерживает добычу: сейчас она держится на уровне около девяти миллионов баррелей в сутки при целевом показателе 9,8 миллиона баррелей в сутки.
По словам аналитиков DNB Carnegie, после сентябрьского увеличения добычи ОПЕК+ «может столкнуться со сложными переговорами о новых производственных квотах», которые начнутся со следующего года.
В конце 2022 года и в 2023-м ОПЕК+ обеспокоился снижением цен на нефть и согласовал три этапа сокращения добычи, в результате чего совокупный объём производства уменьшился почти на шесть миллионов баррелей в сутки.
Однако Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Объединённые Арабские Эмираты — до выхода последних из альянса 1 мая — затем сменили курс, решив с 2025 года постепенно наращивать добычу.
«Не думаю, что в данный момент единству группы что-то угрожает», — заявил Леон, но предупредил, что выход ОАЭ из альянса в мае продемонстрировал уязвимость в этой сфере.
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