Котировки нефти пошли вниз после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что в течение дня начнутся новые переговоры с Ираном, что несколько сняло опасения по поводу возможных перебоев с поставками.

Дополнительное давление на цены оказало решение Саудовской Аравии, России и ещё пяти ключевых участников альянса ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье увеличить добычу нефти с сентября на 188 тыс. баррелей в сутки на фоне сбоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.