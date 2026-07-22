Если нефть подорожает до 100 долларов за баррель, инфляция в еврозоне может увеличиться на 0,85 процентного пункта. В Латвии рост составит около одного пункта, в Литве — 1,22, в Эстонии — 0,9.

Латвия также окажется уязвимой к вторичной инфляции. Базовая инфляция, без учёта энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табака, может вырасти примерно на 0,19 процентного пункта — больше, чем в Литве, и немного больше, чем в Эстонии.

Причина в более высокой энергоёмкости экономики и в том, что расходы на топливо занимают заметную долю семейных бюджетов. В Латвии на бензин и дизель приходится около 4% потребительской корзины, тогда как в среднем по еврозоне этот показатель ниже.