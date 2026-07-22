После нового обострения между США и Ираном цена нефти Brent за короткое время выросла примерно с 70 до 90 долларов за баррель. По словам экономиста, для экономики важен не столько сам скачок, сколько его продолжительность. Кратковременное подорожание даст ограниченный эффект, а затяжной рост ударит и по предприятиям, и по потребителям.
Нефть влияет на инфляцию напрямую — через цены на бензин, дизельное топливо, отопление и транспорт — и косвенно, когда более высокие расходы на энергию и перевозки начинают закладываться в стоимость товаров и услуг.
По расчётам Citadele, если Brent закрепится около 85 долларов и продержится на этом уровне два месяца, инфляция в еврозоне вырастет примерно на 0,57 процентного пункта. В Латвии рост составит около 0,66 пункта, в Литве — 0,82, в Эстонии — 0,60.
Если нефть подорожает до 100 долларов за баррель, инфляция в еврозоне может увеличиться на 0,85 процентного пункта. В Латвии рост составит около одного пункта, в Литве — 1,22, в Эстонии — 0,9.
Латвия также окажется уязвимой к вторичной инфляции. Базовая инфляция, без учёта энергоносителей, продуктов питания, алкоголя и табака, может вырасти примерно на 0,19 процентного пункта — больше, чем в Литве, и немного больше, чем в Эстонии.
Причина в более высокой энергоёмкости экономики и в том, что расходы на топливо занимают заметную долю семейных бюджетов. В Латвии на бензин и дизель приходится около 4% потребительской корзины, тогда как в среднем по еврозоне этот показатель ниже.
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