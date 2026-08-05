Согласно законопроекту, квоты будут вводиться постепенно: с 2028 года — 10%, с 2029-го — 20%, а с 2030 года — 30% музыкального эфира.
«Мы не оспариваем саму цель — латвийские авторы должны зарабатывать больше. Однако несоразмерно рисковать рынком радиорекламы объемом около 12 миллионов евро ради примерно 200 тысяч евро дополнительных выплат. Это несбалансированное решение», — заявил председатель правления EHR Гунтарс Траубергс.
В компании отмечают, что квоту придется соблюдать и в прайм-тайм — с 7:00 до 20:00, хотя размер авторских отчислений не зависит от времени трансляции.
По мнению EHR, единые требования не учитывают различия между радиостанциями и могут навредить даже тем, кто уже сейчас делает ставку на латвийскую музыку. Так, EHR Latviešu Hiti транслирует исключительно произведения местных исполнителей, но при одинаковом регулировании для всех станций потеряет часть своей уникальности.
В медиагруппе также опасаются, что слушатели, не найдя привычного музыкального формата, уйдут не к другим латвийским радиостанциям, а на международные стриминговые сервисы, такие как Spotify. В результате проиграть могут все — радиоиндустрия, слушатели, а также сами латвийские авторы и исполнители.
В компании подчеркивают, что популярность музыки определяется интересами аудитории, а не законодательно установленной долей эфира. По мнению EHR, международного успеха можно добиться благодаря качественному контенту, профессиональному менеджменту, маркетингу и продвижению, а не административным ограничениям.
В качестве альтернативы медиагруппа предлагает устанавливать квоту не для каждой радиостанции, а для всей радиогруппы.
«Дайте радиогруппам возможность самостоятельно выбирать наиболее подходящую модель. Если в группу входят три станции, одна из них может транслировать только латвийскую музыку либо все три станции могут распределить необходимый объем между собой. Это позволило бы достичь цели закона, одновременно сохранив выбор для слушателей и конкурентоспособность коммерческого радио. Латвийской музыке нужно больше слушателей, а не больше процентов в законе», — заявил Траубергс.
По мнению EHR, регулирование должно одновременно поддерживать латвийских исполнителей и не подрывать позиции коммерческого радио. В долгосрочной перспективе отечественной музыке нужны новые слушатели и международное признание, а не только увеличение обязательной доли в эфире.
Комментарий Press
Забавно это читать.
Когда министр культуры Пунтулис сотоварищи пришли за русскими радиостанциями, особого хора защитников свободы рынка слышно не было. Многие решили, что можно отсидеться. Что это чужая проблема. Что государство порегулирует «неправильных» — и успокоится.
Не успокоилось.
Теперь уже сами радиогруппы просят: «Дайте возможность самостоятельно выбирать наиболее подходящую модель». Поздно. Поезд ушёл.
Есть простое правило: если чиновнику однажды понравилось что-то регулировать, он не остановится. Сегодня он считает, сколько процентов каких песен должно звучать в эфире. Завтра — какие мнения правильные. Послезавтра — ещё что-нибудь. Потому что аппетит к регулированию только растёт.
Надо было верещать тогда, когда ломали чужой рынок. Теперь поздно — система, вошедшая во вкус, заднюю не включает.
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