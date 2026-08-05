По мнению EHR, единые требования не учитывают различия между радиостанциями и могут навредить даже тем, кто уже сейчас делает ставку на латвийскую музыку. Так, EHR Latviešu Hiti транслирует исключительно произведения местных исполнителей, но при одинаковом регулировании для всех станций потеряет часть своей уникальности.

В медиагруппе также опасаются, что слушатели, не найдя привычного музыкального формата, уйдут не к другим латвийским радиостанциям, а на международные стриминговые сервисы, такие как Spotify. В результате проиграть могут все — радиоиндустрия, слушатели, а также сами латвийские авторы и исполнители.

В компании подчеркивают, что популярность музыки определяется интересами аудитории, а не законодательно установленной долей эфира. По мнению EHR, международного успеха можно добиться благодаря качественному контенту, профессиональному менеджменту, маркетингу и продвижению, а не административным ограничениям.