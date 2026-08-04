В дальнейшем запрет на импорт будет распространяться и на несколько групп продуктов, импорт которых из России и Белоруссии в Латвию продолжается и в 2026 году и которые до сих пор не были включены в запрет на импорт, сообщает МЗ.
До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. В свою очередь, новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена масличных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов.
В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и побочные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции.
Список запрещенных продуктов расширен, так как данные внешней торговли свидетельствуют о том, что и в 2026 году в Латвию из России и Белоруссии по-прежнему импортируются несколько групп сельскохозяйственной и кормовой продукции, на которые до сих пор запрет не распространялся.
Данные министерства свидетельствуют, что за семь месяцев 2026 года из России и Белоруссии были импортированы сельскохозяйственные, кормовые и продовольственные товары на сумму 24,9 миллиона евро, где стоимость импорта сельскохозяйственной и кормовой продукции составила 18,3 миллиона евро, а стоимость импорта различных продовольственных товаров — 6,6 миллиона евро. Заявленными странами-получателями были как Латвия, так и другие страны-члены Европейского союза.
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