До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты. В свою очередь, новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена масличных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов.

В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и побочные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции.