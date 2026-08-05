Хозяйка кафе Наталья рассказала, что беседка существовала ещё до открытия заведения и много лет использовалась посетителями и местными жителями как место для курения. Она предполагает, что причиной пожара стал непотушенный окурок.

«Скорее всего, кто-то бросил непотушенную сигарету. Всё начало тлеть, а сейчас жарко, и в итоге случился пожар», — сказала владелица.

Сотрудница кафе Инна отметила, что прежде подобных происшествий здесь не было. Сгоревшую беседку демонтируют, а устанавливать на её месте новую владелица не планирует.