Жительница соседнего дома Наталья около половины первого проснулась от громкого треска и увидела пламя. По её словам, от горевшей беседки уходили двое мужчин, а затем несколько молодых людей попытались потушить огонь водой.
«Когда я звонила спасателям, я видела только огонь. Я просила, чтобы пожарные приехали, потому что пламя могло перекинуться дальше — рядом стояли машины, могла загореться и кофейня», — рассказала женщина.
К приезду двух пожарных расчётов открытое горение уже ликвидировали. Спасатели проверили конструкцию, чтобы убедиться в отсутствии скрытых очагов.
Хозяйка кафе Наталья рассказала, что беседка существовала ещё до открытия заведения и много лет использовалась посетителями и местными жителями как место для курения. Она предполагает, что причиной пожара стал непотушенный окурок.
«Скорее всего, кто-то бросил непотушенную сигарету. Всё начало тлеть, а сейчас жарко, и в итоге случился пожар», — сказала владелица.
Сотрудница кафе Инна отметила, что прежде подобных происшествий здесь не было. Сгоревшую беседку демонтируют, а устанавливать на её месте новую владелица не планирует.
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