В службе пояснили, что тушение электромобилей — трудоемкий процесс, поскольку существует высокий риск того, что аккумуляторная батарея после тушения пламени может загореться снова. Поэтому после ликвидации пожара пожарные продолжают следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают, чтобы не допустить повышения температуры и повторного возгорания.

В ГПСС отметили, что такие вызовы нечасты, однако в случаях возгорания аккумуляторов работы по тушению и наблюдению в отдельных ситуациях могут длиться даже несколько дней.