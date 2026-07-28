В ГПСС сообщили, что в понедельник в 13:15 очевидцы сообщили в службу, что на стоянке на улице Мукусалас загорелся электромобиль. Выехавшие на место происшествия пожарные работали до 3:10 вторника.
В службе пояснили, что тушение электромобилей — трудоемкий процесс, поскольку существует высокий риск того, что аккумуляторная батарея после тушения пламени может загореться снова. Поэтому после ликвидации пожара пожарные продолжают следить за температурой батареи и при необходимости регулярно ее охлаждают, чтобы не допустить повышения температуры и повторного возгорания.
В ГПСС отметили, что такие вызовы нечасты, однако в случаях возгорания аккумуляторов работы по тушению и наблюдению в отдельных ситуациях могут длиться даже несколько дней.
В Государственной полиции агентству ЛЕТА сообщили, что в настоящее время проводится ведомственная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, не исключено, что автомобиль мог загореться сам, однако точная причина еще не установлена.
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