В тушении участвуют 24 пожарных и спасателя, задействованы шесть автоцистерн и две автолестницы. Работы на месте продолжаются.

Местных жителей просят не приближаться к месту пожара и не мешать работе оперативных служб. При появлении запаха дыма необходимо закрыть окна и двери, а также выключить вентиляционные и рекуперационные установки.