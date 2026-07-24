Вызов Государственная пожарно-спасательная служба получила в 16:45. Прибывшие на место пожарные установили, что двухэтажное здание горит открытым пламенем.
В тушении участвуют 24 пожарных и спасателя, задействованы шесть автоцистерн и две автолестницы. Работы на месте продолжаются.
Местных жителей просят не приближаться к месту пожара и не мешать работе оперативных служб. При появлении запаха дыма необходимо закрыть окна и двери, а также выключить вентиляционные и рекуперационные установки.
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