Вызов на аллею Драудзибас поступил около 7.30. В квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома пригорела еда, помещение заполнилось дымом.
Спасатели вывели из квартиры человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи. В жилье был установлен дымовой детектор.
В тот же день пожарные получили вызов в Дуналкскую волость Южнокурземского края, где человек заблудился в лесу и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели вынесли его из леса и передали медикам.
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