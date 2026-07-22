Спасатели вывели из квартиры человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи. В жилье был установлен дымовой детектор.

В тот же день пожарные получили вызов в Дуналкскую волость Южнокурземского края, где человек заблудился в лесу и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели вынесли его из леса и передали медикам.