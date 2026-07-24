24 июля 2026 7 часов назад ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# Пожар

При тушении крупного пожара в Плявниеках пострадали два спасателя

Scanpix/ REUTERS/Benoit Tessier

При тушении пожара в заброшенном двухэтажном здании на улице Августа Деглава в Риге пострадали два пожарных. После осмотра медиками оба смогли продолжить работу на месте происшествия.