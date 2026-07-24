Вызов Государственная пожарно-спасательная служба получила в пятницу в 16:45. Прибывшие расчёты установили, что здание горит открытым пламенем.
Огонь распространился на площади 545 квадратных метров. На первом этаже горели 170 квадратных метров, на втором — 200 квадратных метров, ещё 175 квадратных метров пришлись на крышу.
Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Его удалось локализовать в 19:26.
На месте продолжили работать 24 пожарных и спасателя, были задействованы шесть автоцистерн и две автолестницы.
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