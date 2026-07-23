В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что в ночь на воскресенье после 3:00 пожарные получили вызов на улицу Лапеню. На месте происшествия было установлено, что горит одноэтажное здание ангарного типа площадью 250 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 13 спасателей и четыре пожарные автоцистерны. Работы по ликвидации возгорания продолжались около трех часов.

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что получили вызов на улицу Лапеню, где горел склад с находившимся в нем имуществом. Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего. В настоящее время в интересах следствия полиция не может предоставить более подробную информацию.