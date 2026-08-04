По данным ведомства, за первые семь месяцев этого года для пересечения латвийско-белорусской границы через «Патерниеки» зарегистрировали 12 803 грузовых автомобиля с грузом. На момент прекращения работы пункта действовали бронирования еще для 179 машин.
Теперь этим перевозчикам придется переоформлять сопроводительные документы или искать другие способы выполнить обязательства перед заказчиками.
Через «Патерниеки» латвийские международные перевозчики в основном доставляли грузы для дальнейшей передачи компаниям, которые везли их через Белоруссию в страны Центральной Азии.
«Закрытие пограничного пункта, несомненно, повлияет на отрасль автоперевозок. Латвийские перевозчики уже активно ищут литовские и польские компании, которые могли бы принять грузы, чтобы сократить убытки и обеспечить выполнение поставок», — заявил представитель Дирекции автотранспорта Виктор Закис.
«Патерниеки» не работает с 31 июля из-за технических сбоев в информационных системах. Одновременно МВД предложило полностью прекратить работу пункта, объясняя это соображениями безопасности, миграционным давлением со стороны Белоруссии и необходимостью эффективнее использовать ресурсы погранохраны.
После закрытия «Патерниеков» единственным действующим пунктом на латвийско-белорусской границе останется железнодорожный переход «Индра», используемый только грузовыми поездами.
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