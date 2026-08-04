«Закрытие пограничного пункта, несомненно, повлияет на отрасль автоперевозок. Латвийские перевозчики уже активно ищут литовские и польские компании, которые могли бы принять грузы, чтобы сократить убытки и обеспечить выполнение поставок», — заявил представитель Дирекции автотранспорта Виктор Закис.

«Патерниеки» не работает с 31 июля из-за технических сбоев в информационных системах. Одновременно МВД предложило полностью прекратить работу пункта, объясняя это соображениями безопасности, миграционным давлением со стороны Белоруссии и необходимостью эффективнее использовать ресурсы погранохраны.

После закрытия «Патерниеков» единственным действующим пунктом на латвийско-белорусской границе останется железнодорожный переход «Индра», используемый только грузовыми поездами.