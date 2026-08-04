Сегодня правительство примет решение по предложению Министерства внутренних дел (МВД) приостановить работу пограничного пункта «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе, что фактически будет означать закрытие единственного автомобильного пограничного пункта на границе Латвии и Беларуси.
В ответ на просьбу оценить предложение МВД, президент сказал, что в июле Совет национальной безопасности (СНБ) договорился о конкретных действиях, которые должны быть предприняты Министерством иностранных дел, МВД и Министерством обороны для укрепления латвийской границы.
Он обратил внимание на то, что число людей, пытающихся тем или иным способом незаконно проникнуть в Латвию, меняется, но в какой-то момент оно достигло большого количества. Президент отметил, что в настоящее время наблюдается некоторое снижение числа случаев, однако неизвестно, как ситуация может развиться через несколько дней.
«Сегодня в Кабинете министров состоится дискуссия по этому вопросу, и правительство примет те решения, которые сочтет необходимыми. Более широкие рамки мы наметили на заседании СНБ, и они постепенно реализуются», — сказал президент.
По его словам, это включает в себя как дипломатические, так и дополнительные мероприятия по охране границы, а также различные решения, которые необходимо принимать в соответствии с ситуацией. Президент отказался изложить более подробный план действий, но вновь выразил поддержку действиям правительства по уменьшению гибридной атаки на государственной границе.
«Не думаю, что упреки следует адресовать Риге, а скорее тем, кто способствует и поддерживает гибридную угрозу на протяжении почти пяти лет. Я отдельно говорил по этому вопросу и с министром внутренних дел, и с премьером. Я поддерживаю решительные действия правительства», — сказал президент.
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