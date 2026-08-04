«Сегодня в Кабинете министров состоится дискуссия по этому вопросу, и правительство примет те решения, которые сочтет необходимыми. Более широкие рамки мы наметили на заседании СНБ, и они постепенно реализуются», — сказал президент.

По его словам, это включает в себя как дипломатические, так и дополнительные мероприятия по охране границы, а также различные решения, которые необходимо принимать в соответствии с ситуацией. Президент отказался изложить более подробный план действий, но вновь выразил поддержку действиям правительства по уменьшению гибридной атаки на государственной границе.

«Не думаю, что упреки следует адресовать Риге, а скорее тем, кто способствует и поддерживает гибридную угрозу на протяжении почти пяти лет. Я отдельно говорил по этому вопросу и с министром внутренних дел, и с премьером. Я поддерживаю решительные действия правительства», — сказал президент.