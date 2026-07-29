Однако доказать это до сих пор не удалось. Датировка показывает возраст минеральных отложений, а не имя художника.

Теперь исследователи надеются получить ответ с помощью древней ДНК. Учёные обнаружили, что на стенах пещер могут сохраняться микроскопические следы генетического материала людей, которые находились там тысячи лет назад. Если удастся связать такие следы с конкретными рисунками, появится возможность определить, представители какого вида оставили древние изображения.