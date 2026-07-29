Поводом для споров стали наскальные изображения в испанских пещерах, включая знаменитую Ла-Пасьегу. Некоторые красные линии и знаки там датируются возрастом около 65 тысяч лет. Если эти оценки верны, рисунки появились задолго до того, как Homo sapiens широко расселился по Европе. Это означает, что их авторами могли быть неандертальцы.
Однако доказать это до сих пор не удалось. Датировка показывает возраст минеральных отложений, а не имя художника.
Теперь исследователи надеются получить ответ с помощью древней ДНК. Учёные обнаружили, что на стенах пещер могут сохраняться микроскопические следы генетического материала людей, которые находились там тысячи лет назад. Если удастся связать такие следы с конкретными рисунками, появится возможность определить, представители какого вида оставили древние изображения.
Пока говорить о сенсации рано. Исследователи ещё не нашли ДНК автора знаменитых рисунков и не доказали, что именно неандертальцы были первыми художниками Европы. Но сам метод открывает совершенно новые возможности для изучения доисторического искусства.
По сути, археология делает шаг в сторону настоящей криминалистики: вместо одних только кистей, лопат и датировок в дело всё чаще вступают генетические исследования. Возможно, именно они помогут спустя десятки тысяч лет ответить на вопрос, который долгое время оставался одной из самых загадочных тайн европейской истории.
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