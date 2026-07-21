Механизм был создан примерно между 150 и 100 годами до нашей эры. В нём находилось более 30 бронзовых колёс, которые приводились в движение вручную. Устройство показывало циклы Луны и Солнца, положение известных тогда планет и даты будущих затмений.

На передней панели вращался небольшой шар, наполовину белый и наполовину чёрный. Он показывал фазу Луны. На задней стороне располагались шкалы, связанные с календарями, затмениями и даже датами общегреческих спортивных состязаний.