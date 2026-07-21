Несколько лет никто толком не понимал, что именно подняли со дна. Позже выяснилось: внутри скрывалась сложная система шестерёнок, способная рассчитывать движение небесных тел и даже предсказывать затмения.
Механизм был создан примерно между 150 и 100 годами до нашей эры. В нём находилось более 30 бронзовых колёс, которые приводились в движение вручную. Устройство показывало циклы Луны и Солнца, положение известных тогда планет и даты будущих затмений.
На передней панели вращался небольшой шар, наполовину белый и наполовину чёрный. Он показывал фазу Луны. На задней стороне располагались шкалы, связанные с календарями, затмениями и даже датами общегреческих спортивных состязаний.
Разгадать устройство удалось лишь спустя десятилетия. Рентгеновские и гамма-снимки показали скрытые внутри шестерни. Некоторые из них имели 127 или 235 зубцов, а точность изготовления поразила исследователей.
Не исключено, что механизм был связан с научной школой Архимеда, хотя доказать это пока не удалось.
Правда, идеальным древний прибор не был. Современные модели показали, что при расчёте положения Марса он мог ошибаться на десятки градусов. Другие исследования предполагают, что даже небольшая неточность при сборке могла заставить механизм заедать.
Учёные до сих пор спорят, был ли он полностью рабочим прибором или лишь невероятно сложной демонстрационной моделью. Но даже сохранившиеся фрагменты показывают, что инженеры античного мира умели создавать устройства, которые человечество долгое время считало появившимися гораздо позже.
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