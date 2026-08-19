Бусины обнаружили ещё в 1927 году во время раскопок на плато Гиза. Археологи вскрыли нетронутую гробницу и нашли внутри известнякового саркофага мумифицированную женщину. Её имя осталось неизвестным, зато вокруг тела были рассыпаны тысячи голубых и зелёных бусин.

Покойная явно была непростой египтянкой. Она жила во времена фараона Хуфу, или Хеопса, строителя Великой пирамиды, примерно в 2500 году до нашей эры. А похоронили её на престижнейшем кладбище Гизы рядом с гробницами представителей египетской элиты.