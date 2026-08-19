Получилось платье возрастом более 4500 лет.
Бусины обнаружили ещё в 1927 году во время раскопок на плато Гиза. Археологи вскрыли нетронутую гробницу и нашли внутри известнякового саркофага мумифицированную женщину. Её имя осталось неизвестным, зато вокруг тела были рассыпаны тысячи голубых и зелёных бусин.
Покойная явно была непростой египтянкой. Она жила во времена фараона Хуфу, или Хеопса, строителя Великой пирамиды, примерно в 2500 году до нашей эры. А похоронили её на престижнейшем кладбище Гизы рядом с гробницами представителей египетской элиты.
Археологи тщательно зафиксировали положение находок, после чего бусины отправились в Бостон. Там они и провели около 60 лет в коробках.
Всё изменилось в 1980-х, когда исследовательнице Миллисент Джик поручили разобраться с загадочным содержимым музейного хранилища.
Она поняла, что перед ней не просто погребальные украшения.
На старых фотографиях раскопок часть бусин всё ещё сохраняла ромбовидный рисунок. Сохранился и сделанный археологом чертёж, на котором было отмечено положение отдельных бусин на теле. Дополнительной подсказкой стали изображения похожей одежды на древнеегипетских статуях и росписях.
Джик начала собирать платье.
Работа заняла около трёх лет. Из тысяч крошечных деталей постепенно возникла сетчатая одежда из голубых и зелёных фаянсовых бусин с ромбовидным узором и украшениями внизу.
По сохранившимся сообщениям, после окончания работы не осталось ни одной лишней бусины.
Для повседневной прогулки такое платье явно не предназначалось. Обычной женской одеждой в Древнем Египте было гораздо более практичное льняное платье. Бисерные сетки могли надевать поверх ткани во время церемоний, процессий или использовать как погребальный наряд.
Причём египтяне, похоже, прекрасно понимали эффект такого наряда.
В древнем папирусе сохранилась история о фараоне Снофру, отце Хеопса. Чтобы развеселить правителя, двадцати молодым женщинам велели снять одежду, надеть сетчатые платья из бусин и грести на лодке во время прогулки по Нилу.
На подоле восстановленного бостонского платья есть маленькие подвески. При движении они могли звенеть словно крошечные колокольчики.
Сегодня платье хранится в Музее изящных искусств Бостона и считается первым полностью восстановленным образцом подобной древнеегипетской одежды.
А началось всё с тридцати коробочек, которые почти человеческую жизнь простояли в музейном подвале.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.