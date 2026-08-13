Сначала можно было бы подумать, что это загоны для скота. Но раскопки показали совсем другое: круги, скорее всего, были огромными погребальными сооружениями древних кочевников, которые жили рядом с Египтом эпохи фараонов.
Один из таких памятников, Вади-Хашаб, археологи исследовали ещё в 2010 году. В центре нашли останки взрослого человека, а рядом позднее был похоронен ребёнок. Там же обнаружили кости овец и крупного рогатого скота.
Возраст сооружения оказался впечатляющим: его начали использовать примерно около 5000 года до нашей эры, а затем возвращались к нему ещё на протяжении тысячелетий.
После этого исследователи решили посмотреть на пустыню сверху.
С помощью спутниковых снимков и группы студентов они нашли 280 подобных каменных кругов на территории длиной более 900 километров. Часть сооружений располагалась возле мест, где когда-то временно появлялась вода.
Самые крупные круги потребовали бы огромных усилий. По оценкам исследователей, один человек строил бы такое сооружение больше 160 рабочих дней. Но группа из 50 человек могла справиться примерно за три дня.
И это меняет привычное представление о древних кочевниках как о небольших разрозненных группах, просто перемещавшихся вслед за стадами.
Пока на берегах Нила появлялись храмы, золото и первые государства, люди в пустыне создавали собственный мир. Им не нужны были дворцы, которые пришлось бы бросать при следующем переходе.
А вот место, куда можно было возвращаться к своим мёртвым, оказалось достаточно важным, чтобы таскать камни через пустыню и строить соор
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