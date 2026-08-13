Один из таких памятников, Вади-Хашаб, археологи исследовали ещё в 2010 году. В центре нашли останки взрослого человека, а рядом позднее был похоронен ребёнок. Там же обнаружили кости овец и крупного рогатого скота.

Возраст сооружения оказался впечатляющим: его начали использовать примерно около 5000 года до нашей эры, а затем возвращались к нему ещё на протяжении тысячелетий.