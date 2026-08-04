На пограничном пункте Патерниеки пограничный контроль был невозможен из-за технических сбоев в информационных системах с 31 июля. Государственная пограничная охрана ранее призывала пересекающих границу в случае необходимости использовать пограничные пункты Мядининкай или Шальчининкай на литовско-белорусской границе.

Как сообщалось ранее, правительство сегодня не приняло решения по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пункта пропуска «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе в качестве меры борьбы с нелегальной миграцией. Для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андриса Кулбергса и министра внутренних дел Яниса Домбравы, сообщает LETA.



Кулбергс сегодня в перерыве заседания правительства сообщил журналистам, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны министерств внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которая одновременно является и внешней границей Европейского союза.

Премьер также подчеркнул, что для поддержания государственной безопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции.