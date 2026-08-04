В настоящее время автомобили с активной бронью получают приглашения прибыть на пограничный пункт.
В среду, 5 августа, на сайте «lvrobeza.lv» будет возобновлена возможность бронирования нового времени пересечения границы.
С сегодняшнего вечера на пограничном пункте Патерниеки снова можно въезжать как из Белоруссии, так и выезжать в Белоруссию.
На пограничном пункте Патерниеки пограничный контроль был невозможен из-за технических сбоев в информационных системах с 31 июля. Государственная пограничная охрана ранее призывала пересекающих границу в случае необходимости использовать пограничные пункты Мядининкай или Шальчининкай на литовско-белорусской границе.
Как сообщалось ранее, правительство сегодня не приняло решения по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пункта пропуска «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе в качестве меры борьбы с нелегальной миграцией. Для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андриса Кулбергса и министра внутренних дел Яниса Домбравы, сообщает LETA.
Кулбергс сегодня в перерыве заседания правительства сообщил журналистам, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны министерств внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которая одновременно является и внешней границей Европейского союза.
Премьер также подчеркнул, что для поддержания государственной безопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции.
Это означает, что закрытие пограничного пункта «Патерниеки» является одним из вариантов, хотя «на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него». На вопрос, в какой степени экономические соображения влияют на решение пока не закрывать пункт Патерниеки, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности.
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