Не удалось остановить и распространение наркотиков. Доля употреблявших их в течение последнего года должна была снизиться с 4,5% до 4,4%, но достигла 5,5%. По оценке министерства, речь может идти о 57 000-72 000 жителей. Самые высокие показатели — около 10% — зафиксированы среди людей в возрасте от 15 до 34 лет.

Цель сократить на 15% число срочных повторных госпитализаций пациентов с зависимостями также не достигнута. Показатель уменьшился лишь на 6,8% — с 5,62% в 2019 году до 5,24% в 2025-м. При этом число госпитализированных выросло с 498 до 706 человек.