Долю жителей трудоспособного возраста, рискованно употребляющих алкоголь, планировалось снизить с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025-м. Однако уже в 2024 году она выросла до 41,6%. Ограничения рекламы и доступности алкоголя начали действовать лишь во второй половине 2025 года, поэтому их влияние пока невозможно оценить.
Не удалось остановить и распространение наркотиков. Доля употреблявших их в течение последнего года должна была снизиться с 4,5% до 4,4%, но достигла 5,5%. По оценке министерства, речь может идти о 57 000-72 000 жителей. Самые высокие показатели — около 10% — зафиксированы среди людей в возрасте от 15 до 34 лет.
Цель сократить на 15% число срочных повторных госпитализаций пациентов с зависимостями также не достигнута. Показатель уменьшился лишь на 6,8% — с 5,62% в 2019 году до 5,24% в 2025-м. При этом число госпитализированных выросло с 498 до 706 человек.
Главной причиной неполного выполнения плана Минздрав называет нехватку финансирования. Не были расширены Миннесотская программа, компенсация лекарств и стационарное лечение с участием специалистов разного профиля. Лучше обстоят дела с профилактикой: в школах начали внедрять программы для развития у детей социальных навыков и устойчивости к вредным привычкам, однако их результаты можно будет оценить лишь через несколько лет.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.