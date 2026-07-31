«С точки зрения поступлений от акциза и торговли в целом это даже положительно — покупают больше и про запас», — заявил Раевский.
По его словам, чаще всего на закрытые магазины жалуются не те, кто регулярно употребляет алкоголь, а люди, которые пьют редко, занимаются спортом и обычно не держат спиртное дома.
«Парадоксальнее всего, что я встречаю людей, которые ругаются — магазин закрыт, хотели выпить, а он уже не работает», — рассказал политолог.
«Они пьют мало, они спортсмены. И вот наступает тот единственный случай, когда нужно, а дома ничего нет, потому что в повседневной жизни они не пьют», — пояснил он.
Раевский утверждает, что не встречал регулярных потребителей алкоголя, которым новые ограничения серьёзно мешали бы. Такие люди, по его наблюдениям, знают часы работы магазинов и покупают спиртное заблаговременно.
«Я не встретил ни одного пьющего человека или любителя выпить, который сказал бы: мне эти ограничения очень мешают, я не могу выпить утром или вечером. У них всё в порядке», — заявил Раевский.
«Те, кого встречаю я, — очень здоровые люди, на которых эти ограничения в действительности не ориентированы. Именно им пришлось остаться сухими, потому что у них нет запасов — они не покупают много и впрок», — заключил политолог.
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