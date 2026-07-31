«Они пьют мало, они спортсмены. И вот наступает тот единственный случай, когда нужно, а дома ничего нет, потому что в повседневной жизни они не пьют», — пояснил он.

Раевский утверждает, что не встречал регулярных потребителей алкоголя, которым новые ограничения серьёзно мешали бы. Такие люди, по его наблюдениям, знают часы работы магазинов и покупают спиртное заблаговременно.

«Я не встретил ни одного пьющего человека или любителя выпить, который сказал бы: мне эти ограничения очень мешают, я не могу выпить утром или вечером. У них всё в порядке», — заявил Раевский.