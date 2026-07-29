В сети top! первоначально зафиксировали падение продаж, но затем ситуация выровнялась. Сильнее всего сократился спрос на алкогольные и пивные коктейли, крепленые вина и пиво в пластиковых бутылках. Одновременно выросли продажи безалкогольного пива и вина, а также более дорогого и качественного алкоголя.
Наиболее болезненно ограничения отразились на небольших сельских магазинах. Около 80% магазинов Aibe теперь не работают после 20:00, а по воскресеньям — после 18:00. Среднее падение общего оборота оценивается примерно в 20%, в отдельных торговых точках — в 30-35%.
Представители Aibe считают, что люди необязательно стали покупать меньше алкоголя. Они приобретают его раньше, в большем количестве или в других магазинах, поэтому небольшие торговые точки теряют выручку даже в часы, когда продажа разрешена.
Крупные сети заметили менее выраженные изменения. Lidl и Maxima не меняли режим работы, а Rimi пересмотрела часы лишь некоторых небольших магазинов. По данным Rimi, спрос на алкоголь в июне снизился на 6%, продажи пива за первые пять месяцев года — на 8%. При этом спрос на безалкогольные напитки вырос в 2,5 раза, а продажи безалкогольного пива — на 26%.
В сети LaTS также отмечают, что покупатели теперь приобретают алкоголь по дороге домой заранее, не рискуя остаться без него поздним вечером. В результате больше всего теряют небольшие магазины у дома.
С 1 августа 2025 года алкоголь в Латвии разрешено продавать с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.