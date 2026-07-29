Крупные сети заметили менее выраженные изменения. Lidl и Maxima не меняли режим работы, а Rimi пересмотрела часы лишь некоторых небольших магазинов. По данным Rimi, спрос на алкоголь в июне снизился на 6%, продажи пива за первые пять месяцев года — на 8%. При этом спрос на безалкогольные напитки вырос в 2,5 раза, а продажи безалкогольного пива — на 26%.

В сети LaTS также отмечают, что покупатели теперь приобретают алкоголь по дороге домой заранее, не рискуя остаться без него поздним вечером. В результате больше всего теряют небольшие магазины у дома.

С 1 августа 2025 года алкоголь в Латвии разрешено продавать с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00.