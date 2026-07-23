За законопроект проголосовали 66 депутатов, против — восемь нынешних и бывших представителей партии «Стабильности!», еще восемь депутатов партии «Латвия на первом месте» в голосовании не участвовали.
Поправки внесены в Закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью.
Для принятия закона президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором, окончательном, чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность!» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложений, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят.
Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов Комбинированной номенклатуры Европейского союза (ЕС).
Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Белоруссии, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет.
Как отмечает МИД, цель изменений — сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси.
Согласно аннотации к законопроекту, с 2022 года импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% — с более чем 2,1 млрд евро до 193 млн евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны.
Под действие запрета попадет сравнительно небольшая часть импорта. В 2025 году объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 млн евро — 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,05% общего импорта Латвии.
По оценке правительства, запрет в первую очередь затронет предприятия оптовой торговли, которым придется искать новых поставщиков и пересматривать действующие договоры. В отдельных сегментах возможны рост цен и увеличение сроков поставок, однако власти считают, что соответствующую продукцию можно заменить товарами из других стран.
В аннотации также отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения.
Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования.
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