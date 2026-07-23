Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов Комбинированной номенклатуры Европейского союза (ЕС).

Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Белоруссии, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет.

Как отмечает МИД, цель изменений — сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси.