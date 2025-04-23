Зеленский сообщил об условиях прямых переговоров с РФ

По словам украинского лидера, важно, чтобы "не было никакого тупика".

О Крыме и членстве в НАТО

Глава украинского государства также заявил, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма. "Это - наша территория, территория народа Украины. Нам не о чем говорить на эту тему - это вне нашей Конституции", - процитировало его издание NV.

Политик также добавил, что наложить вето на вступление Украины в НАТО могут только страны - участницы альянса, пишет Obozrevatel.

О возможности выхода США из переговоров

В то же время Киев очень не хотел бы, чтобы США вышли из переговорного процесса.

"Мы бы очень не хотели, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, о жизни. Ну и в принципе, я думаю, что это потеря стратегического партнера в лице Украины", - привело слова Зеленского издание "Европейская правда".

"Мне кажется, не очень хороший сигнал, если Америка выйдет. Мы очень надеемся, что президент (США Дональд. - Ред.) Трамп будет поддерживать Украину и будет давить на Россию", - добавил украинский лидер.

В воскресенье, 20 апреля, глава Белого дома заявил, что надеется на достижение соглашения между Россией и Украиной "на этой неделе".

Рубио: США могут выйти из переговоров

Вашингтону необходимо в ближайшее время решить, возможно ли перемирие в Украине, заявил 18 апреля госсекретарь США Марко Рубио, покидая столицу Франции после встреч с европейскими чиновниками и президентом Эмманюэлем Макроном.

"Нам нужно выяснить здесь и сейчас, в течение нескольких дней, достижимо ли это (перемирие. - Ред.) в краткосрочной перспективе, потому что если нет, то, я думаю, мы просто будем двигаться дальше", - привело его слова агентство AFP.

"Если да, то будем участвовать. Если нет, то... у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться", - добавил Рубио.

"Соединенные Штаты помогали Украине в течение последних трех лет, и мы хотим, чтобы это (боевые действия. - Ред.) закончилось, но это не наша война", - добавил госсекретарь США.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов напомнил, что президент США Дональд Трамп "провел 87 дней на самом высоком правительственном уровне, неоднократно предпринимая усилия, чтобы положить конец этой войне", сообщила газета The New York Times. "Сейчас мы подошли к тому моменту, когда нам нужно решить, возможно ли это вообще или нет", - предупредил он.

Встреча в Лондоне

В среду, 23 апреля, украинские чиновники должны встретиться в Лондоне с представителями Европы и США для обсуждения перспектив урегулирования. Ожидается, что присутствовать на встрече будет спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, писала газета Financial Times.