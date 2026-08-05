«Я поняла, что там некуда поставить ногу. Пол был завален грязными салфетками, унитаз доверху наполнен тёмно-коричневой жидкостью. По запаху предполагаю, что это застоявшаяся моча. Раковина тоже была испачкана фекалиями. Туалетной бумаги не было, но на фоне всего остального это уже мелочь», — рассказала женщина.
По её словам, к бесплатному туалету претензий было бы меньше, однако за платную услугу посетитель вправе ожидать хотя бы элементарной чистоты.
«За что я должна платить 50 центов? Лучше зайду в кафе, заплачу шесть евро за напиток и воспользуюсь нормальным туалетом», — заявила она.
Bez Tabu проверила и другие общественные туалеты, обслуживаемые Рижской думой. В Верманском саду не оказалось мыла, туалет на улице Радио был закрыт, поэтому люди справляли нужду за зданием. Возле Центрального автовокзала журналисты обнаружили грязный пол, отсутствие бумаги и неприятный запах, распространявшийся после включения сушилки для рук.
В самоуправлении утверждают, что платные туалеты убирают несколько раз в день, а после введения платы их состояние якобы улучшилось. Содержание таких объектов обходится примерно в 500 тысяч евро в год, тогда как с посетителей собирают около 50 тысяч евро.
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