По её словам, к бесплатному туалету претензий было бы меньше, однако за платную услугу посетитель вправе ожидать хотя бы элементарной чистоты.

«За что я должна платить 50 центов? Лучше зайду в кафе, заплачу шесть евро за напиток и воспользуюсь нормальным туалетом», — заявила она.