Майорс отметил, что точная информация о порядке возврата средств будет опубликована в течение нескольких ближайших дней. По его словам, на отмененный концерт Pitbull было продано примерно 40 000 билетов.

Он также сообщил, что после выявления технических проблем со сценой, предназначавшейся для концерта Pitbull, для выступления Кельвина Харриса в среду была найдена другая сцена — та, на которой в прошлом году выступал британский музыкант Робби Уильямс. Сейчас ее уже доставляют в Латвию. Майорс добавил, что сцены такого размера встречаются редко, а в странах Балтии она всего одна.