Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ринкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По его мнению, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения.

«Но в нашей стране существует принцип разделения власти, и законодатель сам определяет организацию труда, порядок вознаграждения и вопросы, касающиеся той или иной проблематики, которые необходимо решать», — сказал президент.