Премьер отметил, что, по его мнению, зарплата депутата Сейма вполне адекватна, и депутаты от регионов избираются не для того, чтобы четыре года жить в Риге. «Их избирает регион, и избиратели хотят, чтобы их интересы были представлены в Сейме. Это означает, что депутат должен присутствовать там, но в то же время присутствовать и на заседаниях и в комиссиях Сейма», — сказал Кулбергс.
Отвечая на вопрос, нельзя ли ввести для депутатов Сейма служебные гостиницы, премьер отметил, что такая дискуссия возможна, но решить это должны сами парламентарии. Ринкевич также выразил мнение, что это вопрос повестки дня Сейма. По его мнению, с приближением выборов у кандидатов в депутаты есть прекрасная возможность высказать свое мнение о том, какой они видят политику вознаграждения.
«Но в нашей стране существует принцип разделения власти, и законодатель сам определяет организацию труда, порядок вознаграждения и вопросы, касающиеся той или иной проблематики, которые необходимо решать», — сказал президент.
Дискуссия о выплачиваемых депутатам компенсациях актуализировалась после того, как стало известно, что депутат «Прогрессивных» Лейла Расима в качестве компенсации за аренду квартиры получает 610 евро в месяц, хотя в ее декларации указана принадлежащая ей квартира в столице. Сама депутат в социальных сетях пояснила, что эту квартиру купила ее мать на ее имя, чтобы она досталась ей в будущем. Расима заявила, что никогда не жила в этой квартире и не получает от нее дохода.
Депутаты могут получать единую компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. «Потолок» компенсации устанавливается на основании указанного депутатом задекларированного места жительства, и Сейм компенсирует только фактические расходы в пределах выделенного лимита. Не все депутаты пользуются возможностью получать компенсации. Например, в августе 58 из 100 депутатов не получили никаких компенсаций.
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