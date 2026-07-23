Законопроект рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникаве пройдёт традиционный Праздник миноги. Депутаты поддержали альтернативный законопроект, разработанный Комиссией Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений.
Депутаты поддержали альтернативный законопроект, разработанный Комиссией Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений. Первоначальный же законопроект внесли председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК), Олег Буров (GKR), Ингмар Лидака (AS), Харийс Рокпелнис (СЗК), Янис Грасбергс (NA), Инара Мурниеце (NA), Раймонд Чударс (JV) и Андрей Целяпитерс.
Одна из инициаторов законопроекта, бывший председатель думы Царникавского края, а ныне спикер Сейма Дайга Миериня, ранее на заседании комиссии пояснила, что идея присвоить Карникаве статус города существует уже более десяти лет. По её словам, жители высказывали такое пожелание в стратегических документах, а по этому вопросу неоднократно проводились общественные обсуждения. Миериня отметила, что в настоящее время Царникава является крупнейшим селом Латвии и соответствует установленному законом критерию для получения статуса города, поскольку здесь проживает более 5000 постоянных жителей.
Как отмечается в пояснительной записке, село Царникава уже сегодня по численности населения, уровню инфраструктуры, доступности услуг и своему функциональному значению в Адажском крае обладает всеми характерными признаками города. Здесь развита общественная инфраструктура, доступны муниципальные, образовательные, спортивные, культурные, медицинские и другие услуги, а также ведётся активная хозяйственная и общественная деятельность.
Закон об административных территориях и населённых пунктах предусматривает, что самоуправление может инициировать присвоение селу статуса города, если в нём проживает не менее 5000 постоянных жителей, а окончательное решение принимает Кабинет министров. Царникава соответствует этому критерию, поскольку здесь зарегистрировано более 5000 жителей, говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта подчёркивают, что действующая процедура присвоения статуса города на практике оказалась чрезмерно сложной, длительной и финансово затратной. В частности, она требует определения границ города по границам земельных участков, их уточнения, проведения землеустроительных работ и выполнения других формальных требований. Кроме того, в процессе выдвигаются требования, которые напрямую не связаны с присвоением статуса города, например вопросы передачи участков государственных автомобильных дорог в собственность самоуправления.
В пояснительной записке отмечается, что такие требования создают для муниципалитета значительную административную и финансовую нагрузку, хотя по существу речь идёт лишь об изменении статуса уже существующего населённого пункта, а не о создании новой территории или существенном изменении её границ.
В связи с этим авторы поправок предлагают более соразмерное и целенаправленное решение — дополнить приложение к закону соответствующей нормой и закрепить статус города за Царникавой непосредственно в законе. Как отмечается в пояснительной записке, такой подход позволит устранить чрезмерную административную нагрузку, правовую неопределённость и необоснованные расходы, одновременно достигнув основной цели поправок — предоставить Карникаве статус, соответствующий её фактическому уровню развития и значению.
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