Как отмечается в пояснительной записке, село Царникава уже сегодня по численности населения, уровню инфраструктуры, доступности услуг и своему функциональному значению в Адажском крае обладает всеми характерными признаками города. Здесь развита общественная инфраструктура, доступны муниципальные, образовательные, спортивные, культурные, медицинские и другие услуги, а также ведётся активная хозяйственная и общественная деятельность.

Закон об административных территориях и населённых пунктах предусматривает, что самоуправление может инициировать присвоение селу статуса города, если в нём проживает не менее 5000 постоянных жителей, а окончательное решение принимает Кабинет министров. Царникава соответствует этому критерию, поскольку здесь зарегистрировано более 5000 жителей, говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчёркивают, что действующая процедура присвоения статуса города на практике оказалась чрезмерно сложной, длительной и финансово затратной. В частности, она требует определения границ города по границам земельных участков, их уточнения, проведения землеустроительных работ и выполнения других формальных требований. Кроме того, в процессе выдвигаются требования, которые напрямую не связаны с присвоением статуса города, например вопросы передачи участков государственных автомобильных дорог в собственность самоуправления.