Утром и вечером первым шагом должно быть очищение. Средство для умывания удаляет загрязнения, кожный жир и отмершие клетки, подготавливая лицо к дальнейшему уходу. При этом двойное очищение требуется далеко не всем и иногда способно лишь усилить сухость и раздражение.

Скрабы с солью, сахаром, углём и жёсткими щётками специалисты советуют использовать с осторожностью. Они могут травмировать кожу. Более мягким вариантом считаются химические средства с гликолевой кислотой, которые достаточно применять несколько раз в неделю.