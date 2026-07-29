Дерматологи советуют придерживаться простого принципа: сначала используются самые лёгкие и жидкие средства, затем более плотные. Иначе густой крем может помешать сыворотке проникнуть в кожу.
Утром и вечером первым шагом должно быть очищение. Средство для умывания удаляет загрязнения, кожный жир и отмершие клетки, подготавливая лицо к дальнейшему уходу. При этом двойное очищение требуется далеко не всем и иногда способно лишь усилить сухость и раздражение.
Скрабы с солью, сахаром, углём и жёсткими щётками специалисты советуют использовать с осторожностью. Они могут травмировать кожу. Более мягким вариантом считаются химические средства с гликолевой кислотой, которые достаточно применять несколько раз в неделю.
После утреннего очищения можно нанести сыворотку. Одной вполне достаточно. Например, витамин С помогает бороться с пигментными пятнами и усиливает защиту кожи от воздействия солнца, однако не заменяет солнцезащитный крем.
Вечером вместо сыворотки нередко используют средства с ретинолом. Они могут улучшать состояние кожи при акне, уменьшать жирность, сглаживать мелкие морщины и осветлять пятна. Наносить их следует понемногу, поскольку избыток ретинола часто вызывает сухость и раздражение.
Следующий шаг утром и вечером — увлажняющий крем. Он помогает удерживать влагу и защищает кожный барьер.
Утром завершать уход следует солнцезащитным средством. Даже если SPF уже содержится в тональном или дневном креме, такой защиты может оказаться недостаточно.
Тоники, кремы для глаз, масла и точечные средства от высыпаний считаются дополнительными, а не обязательными. Более того, чем больше продуктов человек одновременно наносит на лицо, тем выше вероятность аллергической реакции или раздражения.
Минимальная утренняя схема выглядит неожиданно просто: очищение, увлажнение и защита от солнца. Всё остальное коже может понадобиться, но далеко не всегда.
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