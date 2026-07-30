В период приостановки проекта получатель финансирования не вправе начинать предусмотренные проектом мероприятия, принимать связанные с ним обязательства или заявлять к возмещению расходы, связанные с его реализацией.

После вступления судебного решения в законную силу Минкульт как делегированное учреждение ФУМИ повторно оценит все фактические и правовые обстоятельства и примет решение о дальнейшей судьбе проекта, в том числе о продолжении уже начатой процедуры расторжения договора или ином правовом решении.