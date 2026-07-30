Как пояснили в министерстве, реализация проекта приостановлена до вступления в силу окончательного судебного решения по уголовному делу, в котором член совета общества обвиняется в содействии незаконному пересечению государственной границы Латвии.
В период приостановки проекта получатель финансирования не вправе начинать предусмотренные проектом мероприятия, принимать связанные с ним обязательства или заявлять к возмещению расходы, связанные с его реализацией.
После вступления судебного решения в законную силу Минкульт как делегированное учреждение ФУМИ повторно оценит все фактические и правовые обстоятельства и примет решение о дальнейшей судьбе проекта, в том числе о продолжении уже начатой процедуры расторжения договора или ином правовом решении.
Общая стоимость проекта составляет 99 954 евро. Его реализация еще не началась, выплаты по нему также не производились.
Как сообщалось, членом совета общества «Хочу помочь беженцам» является Иева Раубишко. 25 ноября в 10:00 Латгальский окружной суд повторно приступит к рассмотрению ее дела об оказании содействия группе лиц в умышленном незаконном пересечении государственной границы.
В прошлом году суд первой инстанции приговорил Раубишко к 200 часам общественных работ. Позднее приговор обжаловали сама Раубишко, ее защитники и прокуратура.
После оглашения сокращенного приговора судья Латгальского районного суда Ивар Дзиндзукс отметил, что мотивом действий Раубишко было оказание гуманитарной помощи, однако она использовала для этого незаконные методы.
Первоначально Раубишко обвинялась в организации незаконного пересечения границы, однако суд признал ее виновной лишь в содействии такому пересечению, поэтому назначил более мягкое наказание. При вынесении приговора суд также учел степень ее участия, личность подсудимой, причиненный вред и общую степень ответственности.
Судья подчеркнул, что совершенное Раубишко преступление отличается от многих аналогичных случаев тем, что она действовала не из корыстных побуждений, а руководствовалась желанием помочь людям.
Прокурор в ходе судебных прений просила назначить Раубишко наказание в виде полутора лет лишения свободы.
Ранее в обществе «Хочу помочь беженцам» агентству ЛЕТА сообщили, что в январе 2023 года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких выходцев из Сирии, длительное время находившихся на латвийско-белорусской границе, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Эти люди неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу, намереваясь попросить убежище, однако каждый раз были возвращены на территорию Беларуси.
После того как ЕСПЧ применил временные меры, обязав не выдворять этих просителей убежища с территории Латвии и обеспечить их продовольствием, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, Раубишко вместе с членом общества «Хочу помочь беженцам» Эгилом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться в исполнении решения суда и оказании сирийцам необходимой гуманитарной помощи.
В связи с этими действиями было возбуждено уголовное дело, а позднее Раубишко предъявили обвинение в организации незаконного пересечения государственной границы группой лиц.
Раубишко утверждает, что действовала ради спасения человеческих жизней и что помощь просителям убежища не является преступлением. После встречи с сирийцами она и Грасманис связались с Государственной пограничной охраной и Службой неотложной медицинской помощи, чтобы предотвратить угрозу их жизни и здоровью и уведомить компетентные органы об их нахождении на территории Латвии.
Прокуратура, в свою очередь, считает, что Раубишко представила в ЕСПЧ заведомо ложную информацию о группе граждан Сирии, незаконно прибывших в Латвию.
По версии обвинения, 11 января 2023 года в переписке с гражданкой Сирии Раубишко дала группе сирийских граждан указания незаконно пересечь латвийскую границу, чтобы впоследствии можно было утверждать, что они находятся под юрисдикцией Латвии, и тем самым создать основания для применения ЕСПЧ временных мер защиты.
Следуя этим указаниям, гражданка Сирии и четверо ее соотечественников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 11 января умышленно незаконно пересекли государственную границу в Робежниекской волости, утверждает обвинение.
Сделав фотографии на территории Латвии и отправив их Раубишко, сирийцы, согласно версии обвинения, затем вернулись в Беларусь, где ожидали решения ЕСПЧ о применении временных мер.
По оценке прокуратуры, 11 января 2023 года Раубишко направила в ЕСПЧ заведомо ложную информацию о том, что группа сирийских граждан находится под юрисдикцией Латвии, хотя ей было известно, что к моменту подачи этой информации они уже покинули территорию страны и находились в Беларуси.
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