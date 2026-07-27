Мне кажется, что всё как раз наоборот. Если финансирование поступает из денег налогоплательщиков, у общества есть не только право, но и обязанность спрашивать, какую реальную пользу приносят эти проекты.
В последние годы я видел много проектов, посвященных разнообразию, идентичности, борьбе с дискриминацией и другим подобным темам. В демократическом обществе об этом можно дискутировать, и у людей могут быть разные мнения. Однако меня гораздо больше беспокоит другой вопрос.
Есть ли в Латвии неправительственные организации, финансируемые из государственных или европейских фондов, которые реализовали проекты, в рамках которых детям и молодёжи разъясняются основы устойчивости государства и наша демографическая реальность?
Приезжает ли какая-либо из этих организаций в школы и объясняет ли простым, понятным языком, как работает наша пенсионная система? Объясняется ли, что пенсии сегодняшних пенсионеров финансируются за счет социальных взносов тех, кто работает сегодня? И задает ли кто-нибудь молодым людям совершенно простой вопрос: если два парня или две девушки решают жить вместе, могут ли в таком союзе родиться дети, которые в будущем будут обеспечивать как их самих, так и все общество?
Биологически дети рождаются в результате репродуктивного взаимодействия мужчины и женщины. Это не политический лозунг, а биологический факт. Если рождаемость будет длительно оставаться на низком уровне, а общество стремительно стареть, пенсионная система в будущем будет сталкиваться со всё большими вызовами, независимо от того, какие красивые проекты мы будем писать.
Если государство и европейские фонды щедро финансируют проекты по различным социальным темам, почему так мало внимания уделяется пониманию финансов, налоговой системы, демографии и тому, как формируется государственный бюджет? Почему молодой человек в школе зачастую знает больше о терминологии и специфике проектов, чем о том, как будет формироваться его собственная будущая пенсия?
Если мы не будем серьезно говорить о демографии и о том, откуда берет начало следующее поколение, то через двадцать или тридцать лет уже не будет иметь значения, насколько успешными и громкими были сегодняшние социальные проекты. Гораздо важнее будет то, хватит ли вообще людей, которые своим трудом смогут поддерживать социальную и пенсионную систему Латвии.
И те, кто распоряжается этими средствами, должны уметь не только составлять проекты и представлять отчёты, но и просто и понятно объяснять обществу, какую реальную добавленную стоимость создают эти проекты».
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