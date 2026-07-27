Приезжает ли какая-либо из этих организаций в школы и объясняет ли простым, понятным языком, как работает наша пенсионная система? Объясняется ли, что пенсии сегодняшних пенсионеров финансируются за счет социальных взносов тех, кто работает сегодня? И задает ли кто-нибудь молодым людям совершенно простой вопрос: если два парня или две девушки решают жить вместе, могут ли в таком союзе родиться дети, которые в будущем будут обеспечивать как их самих, так и все общество?

Биологически дети рождаются в результате репродуктивного взаимодействия мужчины и женщины. Это не политический лозунг, а биологический факт. Если рождаемость будет длительно оставаться на низком уровне, а общество стремительно стареть, пенсионная система в будущем будет сталкиваться со всё большими вызовами, независимо от того, какие красивые проекты мы будем писать.

Если государство и европейские фонды щедро финансируют проекты по различным социальным темам, почему так мало внимания уделяется пониманию финансов, налоговой системы, демографии и тому, как формируется государственный бюджет? Почему молодой человек в школе зачастую знает больше о терминологии и специфике проектов, чем о том, как будет формироваться его собственная будущая пенсия?