За первые пять месяцев 2026 года число иностранных туристов в Латвии сократилось на 5,2%, тогда как количество местных путешественников выросло на 2,2%. При этом в мае расходы зарубежных гостей увеличились на 11,3 миллиона евро. Больше туристов приехало из Литвы, Великобритании, Германии и Финляндии.
Среди главных проблем отрасли названы ограниченная авиадоступность, рост стоимости поездок и усиливающаяся конкуренция в Европе. Несмотря на это, летний сезон пока развивается в соответствии с прогнозами, и его итоги могут оказаться лучше прошлогодних.
С начала лета Латвию стали активнее рекламировать за рубежом. Особое внимание уделяется регионам, прежде всего Латгалии. Расширены кампании «Дней домашних кафе», а часть маркетинговых мероприятий, первоначально запланированных на осень, перенесена на лето.
Представители отрасли предлагают активнее продвигать латвийскую региональную кухню, сельский туризм и местные культурные предложения. Дополнительную известность стране могут принести две международные туристические номинации, полученные этим летом в Великобритании и Финляндии.
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