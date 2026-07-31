Среди главных проблем отрасли названы ограниченная авиадоступность, рост стоимости поездок и усиливающаяся конкуренция в Европе. Несмотря на это, летний сезон пока развивается в соответствии с прогнозами, и его итоги могут оказаться лучше прошлогодних.

С начала лета Латвию стали активнее рекламировать за рубежом. Особое внимание уделяется регионам, прежде всего Латгалии. Расширены кампании «Дней домашних кафе», а часть маркетинговых мероприятий, первоначально запланированных на осень, перенесена на лето.