«Контролёр парковки ждал пять минут, чтобы выписать штраф. Было весело заплатить за другого человека и ждать реакции контролёра», — написал Артур.
Поступок вызвал одобрение пользователей соцсети. Иева поинтересовалась: «Ты заплатил за машину незнакомого человека? Это так мило с твоей стороны. Надеюсь, владелец автомобиля обрадовался».
Лигита добавила: «Это глупо, но мило. Если в мире есть справедливость, то однажды кто-нибудь поднимет и вернёт тебе выпавшие из кармана десять евро».
Гатис рассказал, что однажды и сам столкнулся с человечным отношением контролёра: «На набережной контролёр побежал за мной, чтобы убедиться, что я заплатил и ему не придётся выписывать штраф».
Похожей историей поделилась Диана: «Однажды кто-то тоже заплатил за меня. Я была очень приятно удивлена. Я случайно не заметила, что правила изменились».
К обсуждению присоединилась и Rīgas satiksme. «Всё — вам нужно становиться нашим коллегой! Контролёры проходят за день до 30 километров. Вместе со стабильной работой получите хорошую физическую форму, и абонемент в спортзал больше не понадобится», — пошутили представители предприятия.
В Rīgas satiksme также уточнили, что документ, который водители обычно называют штрафом, официально является постоплатой.
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