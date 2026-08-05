Гатис рассказал, что однажды и сам столкнулся с человечным отношением контролёра: «На набережной контролёр побежал за мной, чтобы убедиться, что я заплатил и ему не придётся выписывать штраф».

Похожей историей поделилась Диана: «Однажды кто-то тоже заплатил за меня. Я была очень приятно удивлена. Я случайно не заметила, что правила изменились».

К обсуждению присоединилась и Rīgas satiksme. «Всё — вам нужно становиться нашим коллегой! Контролёры проходят за день до 30 километров. Вместе со стабильной работой получите хорошую физическую форму, и абонемент в спортзал больше не понадобится», — пошутили представители предприятия.