Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов.
Он пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки.
Майорс сказал что с точки зрения бизнеса есть четкий план, как разрешить эту ситуацию. Он не опасается, что новые концерты не будут организованы, отметив, что в сентябре будут объявлены первые концерты следующего года.
Уже сообщалось, что вечером 28 июля было объявлено об отмене концерта американского рэпера «Pitbull», который должен был состояться в среду, 29 июля, на Большой эстраде Межапарка.
Причиной отмены концерта стали опасения по поводу безопасности конструкций сцены.
На несостоявшийся концерт «Pitbull» было продано около 40 000 билетов.
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