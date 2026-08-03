Уже сообщалось, что вечером 28 июля было объявлено об отмене концерта американского рэпера «Pitbull», который должен был состояться в среду, 29 июля, на Большой эстраде Межапарка.

Причиной отмены концерта стали опасения по поводу безопасности конструкций сцены.

На несостоявшийся концерт «Pitbull» было продано около 40 000 билетов.